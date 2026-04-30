Los juveniles de River, con Agüero, campeones en el estadio Azteca (foto: Emiliano Agüero).

Llegó a la Primera División de River Plate de la mano de Ramón Díaz en el 2013, aunque no pudo consolidarse ni debutar de manera oficial. Si bien jugó amistosos y se entrenó con el plantel profesional, Marcelo Gallardo le comunicó que no lo iba a tener en cuenta luego de la pretemporada en 2015. Después de esta decisión, Emiliano Germán Agüero tomó la decisión de seguir en busca de su sueño y se marchó rumbo a Argentinos Juniors y a partir de allí comenzó una carrera que lo llevó más tarde por San Martín de San Juan y Brown de Puerto Madryn en el fútbol argentino. Ya con 31 años, el mediocampista se mantiene firme y espera la oportunidad, mientras trata de ganarse el mango día a día.

Nacido en Boulogne, el mediocampista pasó por Chacarita antes de llegar con 6 años a River. Toda una vida en el club. "Ahí hice todas las infantiles, las inferiores, hasta llegar a la Primera. Y jugué en muchos clubes de baby". No solo estuvo, sino que fue parte de buenos equipos y en diferentes puestos de la cancha. Jugó de defensor central, lateral derecho hasta que llegó a la Novena y fue de mediocampista central. "Me dijeron que me querían probar. Y después hice todas las inferiores ahí, ya quedé", aseguró orgulloso en charla con El Destape.

En el 2013 lo subió Ramón Díaz a la Primera de River, aunque desde la Séptima ya había pasado a entrenarse con la Reserva. "Y ahí rotaba: de la Primera a Reserva y de Reserva a Primera, hasta que Ramón me dijo en un entrenamiento que ya me quedaba con ellos... Así que no llegué a debutar oficialmente, pero fui al banco un par de veces. Jugué un partido de invierno contra San Lorenzo, que se perdió en Salta".

Emiliano Agüero jugó en River, llegó a Primera y ahora maneja un Uber por la crisis (foto: Emiliano Agüero).

El partido fue en un amistoso ante el Ciclón en el Padre Martearena, el 30 de enero de 2014. Cuando reemplazó al Lobo Ledesma. Sin embargo, eso fue debut y despedida. Como muchos chicos, está alegre de haber compartido plantel con grandes jugadores: Teófilo Gutiérrez, el "Lobo" Ledesma, Leonardo Ponzio, Carlos Carbonero, Fernando Cavenaghi y Marcelo Barovero, son algunos de ellos

Agüero, con un campeón del mundo como Ángel Correa detrás (foto: Emiliano Agüero).

Sin embargo, su ciclo en el club del que es hincha se terminó por la decisión de Marcelo Gallardo: "Mi salida se dio porque fuimos a hacer la pretemporada a Miami (Estados Unidos) y bajó a casi todos los chicos que fuimos, sino a todos... Ahí me salió la oportunidad de irme a préstamo a Argentinos Juniors y me fui en 2015". Pasó por otros lados, como River de Paraguay, Manta de Ecuador y San Martín de San Juan. "Me pide el técnico Pablo Lavallén pero jugué muy poco, tres o cuatro partidos. El año siguiente, me quedaban seis meses de contrato, pero jugué todos los partidos y renové. Me fue muy bien ahí fuera de la cancha, con la familia, todo, la verdad que de diez".

Por qué pasó de ser futbolista profesional a manejar un Uber

Acerca de los motivos por los que debió cambiar de trabajo transitoriamente, el volante central reconoció que "el año pasado fue difícil" y se explayó: "A mitad de año me fui de nuevo a Ecuador para jugar en Olmedo, falleció mi abuelo y me volví. Me dieron el permiso, todo. Ya después, económicamente, el club del tiempo que estuve me pagó una quincena y ya decidí no irme, me quedé acá". "Decidí hacer esto para generar algo de ingreso económicamente y esperar la demanda que le hice a Olmedo", explicó Agüero. "Para mitad de año, en un mes y piquito, ya arranca el libro de pases y vamos a esperar a ver qué sale. Hay que estar preparado", cerró con esperanza con relación a su futuro como futbolista profesional.