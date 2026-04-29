Trump insta a Irán a firmar un acuerdo tras posible extensión del bloqueo

Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán

El presidente de Estados Unidos, ​Donald Trump, instó el miércoles a Irán a "entrar en razón cuanto antes" y firmar un acuerdo, tras varios días de estancamiento en los esfuerzos por poner fin al conflicto y tras la publicación de una noticia en los medios de ‌comunicación según la cual Estados Unidos ampliaría el bloqueo ‌de los puertos iraníes.

En una publicación en Truth Social, Trump, quien ha dicho que Irán puede llamar si quiere hablar y ha subrayado repetidamente que Teherán no puede tener un arma nuclear, dijo que el país "no se ponía de acuerdo".

El Wall Street Journal citó a funcionarios estadounidenses que afirmaban que el presidente había dado instrucciones a sus asesores para que se prepararan para un bloqueo prolongado de los puertos iraníes en un intento de forzar a Teherán a capitular.

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Según el WSJ, los funcionarios afirmaron que Trump había optado por seguir presionando la economía y las exportaciones de petróleo de Irán con el bloqueo, ya que sus otras opciones —reanudar los bombardeos o retirarse del ​conflicto— entrañaban un mayor riesgo.

"No saben ⁠cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilarse pronto!", dijo Trump en la publicación del miércoles, sin explicar en qué ‌consistiría dicho acuerdo.

Irán quiere algún tipo de reconocimiento por parte de EEUU de su derecho a enriquecer uranio ⁠para lo que, según afirma, son fines pacíficos y civiles.

Cuenta con unas reservas ⁠de aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, material que podría utilizarse para fabricar varias armas nucleares si se enriqueciera aún más.

Las autoridades iraníes afirmaron el martes que el país podría resistir el bloqueo, ya que estaba utilizando rutas comerciales alternativas, y que la ⁠República Islámica no consideraba que la guerra hubiera terminado.

El conflicto ha causado miles de muertos, ha sumido a los mercados ​energéticos en el caos y ha perturbado las rutas comerciales mundiales.

IRÁN QUIERE PRIMERO EL FINAL FORMAL ‌DEL CONFLICTO

La oferta más reciente de Irán para resolver la ‌guerra de dos meses, suspendida desde el 8 de abril en virtud de un acuerdo de alto el fuego, dejaría ⁠de lado el debate sobre su programa nuclear hasta que el conflicto haya terminado formalmente y se hayan resuelto los problemas de transporte marítimo.

Sin embargo, esa propuesta no satisfacía la exigencia de Trump de que se debatiera la cuestión nuclear desde el principio.

Las agencias de inteligencia estadounidenses, a petición de altos funcionarios de la Administración, están estudiando cómo respondería Irán si Trump declarara una victoria unilateral en la guerra ​de dos meses que ‌se ha convertido en una carga política para la Casa Blanca, según informaron a Reuters dos funcionarios estadounidenses y una persona familiarizada con el asunto.

Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, Teherán ha bloqueado en gran medida todo el tráfico marítimo, salvo el suyo propio, desde el golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro energético mundial. Este mes, Estados Unidos comenzó a bloquear los buques iraníes.

La publicación de Trump ⁠en Truth Social incluía una imagen simulada de él mismo con gafas oscuras y empuñando una ametralladora, con el pie de foto "Se acabó el señor Amable".

LA GUARDIA REVOLUCIONARIA IRANÍ ASUME UN PAPEL MÁS IMPORTANTE

Las esperanzas de una resolución rápida del conflicto se han desvanecido desde que Trump cancelara el pasado fin de semana la visita de su enviado especial Steve Witkoff y de su yerno Jared Kushner a Pakistán, país mediador.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, visitó el país en dos ocasiones durante el fin de semana.

Dado que varias figuras políticas y militares iraníes de alto rango murieron en ataques estadounidenses e israelíes, Irán ya no cuenta con un único árbitro clerical indiscutible en la cúspide del poder, ‌lo que podría estar endureciendo la postura negociadora de Teherán.

El asesinato del ayatolá Alí Jamenei el primer día de la guerra y el ascenso de su hijo herido, Mojtaba, para sustituirlo como líder supremo, han otorgado más poder a los comandantes de línea dura del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según afirman funcionarios y analistas iraníes.

Trump se encuentra bajo presión interna para poner fin a una guerra para la que ha dado al público estadounidense justificaciones cambiantes. Su índice de aprobación cayó al nivel más bajo de su actual mandato, a medida que ‌los estadounidenses se mostraban cada vez más descontentos con su gestión del coste de la vida y de la impopular guerra, según una encuesta de Reuters/Ipsos. La encuesta reveló que el 34% de los estadounidenses aprueba la actuación de Trump, frente al 36% de la encuesta anterior.

SUBIDAS DEL PRECIO DEL ‌PETRÓLEO POR EL TEMOR A UN ⁠BLOQUEO PROLONGADO

Los precios del petróleo subían casi un 3% el miércoles, y el contrato del Brent alcanzaba su máximo en un mes, ante la preocupación de que un bloqueo prolongado de los puertos iraníes prolongara las ​interrupciones en el suministro.

El Banco Mundial pronosticó el martes que los precios de la energía subirían un 24% en 2026 hasta alcanzar su nivel más alto desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia hace cuatro años, si las interrupciones más graves causadas por la guerra de Irán terminan en mayo.

Con información de Reuters