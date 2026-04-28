Oficial: los días y horarios de la última fecha del Torneo Apertura en el fútbol argentino

Oficial: los días y horarios de la última fecha del Torneo Apertura

El primer fin de semana de mayo se jugará la novena fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, que está pendiente después del paro de principios de marzo. La decisión de Claudio "Chiqui" Tapia de cancelar la actividad debido a la indagatoria tanto para él como para Pablo Toviggino derivó en el aplazamiento y hasta el momento no había días ni horarios confirmados. Por este motivo, la AFA dio detalles de cuándo se disputarán los partidos que definirán las clasificaciones a los playoffs.

Uno de los cotejos más importantes de esta jornada será el clásico entre San Lorenzo e Independiente en el Nuevo Gasómetro por la Zona A. Ninguno de los dos logró el avance a la próxima ronda y saben que necesitan ganar para alcanzar este objetivo mientras varios equipos los corren de atrás y pueden aprovechar un traspié. En la Zona B, Racing está en una situación similar pero fuera de los ocho primeros, por lo que el elenco de Gustavo Costas está obligado a sumar de a tres ante Huracán y esperar resultados.

Días y horarios de la novena fecha del Torneo Apertura confirmados

Sábado 2 de mayo

Barracas Central vs. Banfield - 14.00.

Lanús vs. Deportivo Riestra - 14.30.

Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Boca Juniors - 16.15.

San Lorenzo vs. Independiente - 18.45.

Unión de Santa Fe vs. Talleres de Córdoba - 18.45.

Platense vs. Estudiantes de La Plata - 21.15.

Domingo 3 de mayo

Aldosivi vs. Independiente Rivadavia de Mendoza - 13.30.

Rosario Central vs. Tigre - 16.00.

Racing vs. Huracán - 16.00.

Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia - 16.00.

Belgrano vs. Sarmiento de Junín - 16.00.

River Plate vs. Atlético Tucumán - 18.30.

Lunes 4 de mayo

Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Argentinos Juniors - 17.00.

Vélez Sarsfield vs. Newell's - 19.15.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto - 21.30.

Se juega la novena fecha pendiente del Torneo Apertura

Qué equipos se clasificaron a los playoffs del Torneo Apertura

Zona A: Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba y Lanús.

Zona B: Independiente Rivadavia de Mendoza, River Plate, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano y Gimnasia de La Plata.

Cómo se define el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino

Los octavos de final, cuartos y semifinales serán a partido único en la cancha del equipo que más puntos haya sacado.

La final será en un estadio neutral, a partido único a mediados de mayo, ya que el campeonato debe terminar antes de lo previsto ya que el 11 de junio comienza el Mundial de Selecciones.

El campeón del Torneo clasificará a la Copa Libertadores 2027, además de disputar el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina.

La clasificación a las Libertadores y Sudamericana 2027 se define por la tabla anual.

Los dos descensos se definen por los promedios y por la tabla anual.

Por qué hubo paro en el fútbol argentino

La decisión la tomaron Claudio "Chiqui" Tapia y compañía en una reunión de Comité Ejecutivo. El origen de esta cuestión se debe a la decisión de ARCA de pedir la indagatoria por posible retención indebida de aportes. Por esto se investiga el destino de más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025, además de la diferencia de montos en contribuciones de la Seguridad Social. El juez en lo penal económico Diego Amarante convocó al mandamás y Pablo Toviggino a declarar tanto el jueves 5 como el viernes 6 de marzo, respectivamente, por lo que la respuesta de la entidad fue parar el fútbol.