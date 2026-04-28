Excolaborador apoya a Starmer por nombramiento de Mandelson como embajador en EEUU

Imagen de archivo de Morgan McSweeney, jefe de gabinete de Downing Street, llegando al banquete anual de la Lady Mayor en el Guildhall de Londres, Reino Unido.

Por Elizabeth Piper, ​Andrew MacAskill y Alistair Smout

LONDRES, 28 abr (Reuters) - Morgan McSweeney, quien fuera en su día el ‌colaborador más cercano del ‌primer ministro británico Keir Starmer, respaldó el martes a su antiguo jefe al asumir la responsabilidad de haber impulsado el "erróneo" nombramiento del veterano laborista Peter Mandelson como embajador en Washington.

Aunque lo calificó de "grave error de juicio" que le costó el puesto, ​McSweeney negó haber ⁠impulsado el nombramiento ordenando a los funcionarios ‌que ignoraran los procedimientos o concedieran la ⁠autorización.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El testimonio de McSweeney ante ⁠una comisión parlamentaria refuerza la versión de Starmer en una guerra de palabras con antiguos funcionarios del ⁠Ministerio de Relaciones Exteriores sobre quién fue ​el responsable de las deficiencias en ‌torno al nombramiento, y si ‌se había informado al primer ministro británico de ⁠los riesgos asociados al nombramiento de Mandelson.

"Asesoré al primer ministro a favor de ese nombramiento, y me equivoqué al hacerlo", afirmó McSweeney. "Lo que no ​hice ‌fue supervisar la investigación de seguridad nacional, pedir a los funcionarios que ignoraran los procedimientos, solicitar que se saltaran pasos, ni comunicar explícita o implícitamente que las comprobaciones debían ⁠aprobarse a toda costa".

McSweeney afirmó que le había dejado claro a Starmer que había "pros y contras" respecto al nombramiento, pero que el primer ministro había decidido optar por quien consideraba la mejor opción para la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

La polémica sobre el ‌nombramiento de Mandelson para el cargo diplomático más alto de Reino Unido, a pesar de su historial y sus conocidos vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, ha provocado peticiones para que Starmer ‌dimita.

Starmer ha dicho que se "equivocó" al nombrar a Mandelson y ha expresado su pesar, pero afirma que se siguieron ‌todos los ⁠procedimientos adecuados. También ha criticado a los funcionarios por no haberle informado de ​que un organismo de control de seguridad había desaconsejado el nombramiento.

(Reporte adicional de Sam Tabahriti, Sarah Young y Muvija M; editado en español por Carlos Serrano)