Una histórica empresa de amoblamientos presentó la convocatoria de acreedores.

Una importante empresa de ventas de muebles atraviesa un duro momento en el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y prepara una convocatoria de acreedores.

Se trata de la empresa santafesina Reno Amoblamientos, un referente histórico en el diseño y fabricación de muebles a medida. El anuncio sorprendió al sector, dado que la firma, fundada en los años 50, logró consolidarse con un estilo personalizado, orientado a proyectos de cocinas, placares y vestidores para un público de nivel medio y alto.

Los motivos de la crisis de Reno

Con origen en un taller artesanal, Reno logró posicionarse en el mercado regional, incluso con exportaciones hacia países vecinos. Sin embargo, la compañía enfrenta hoy un fuerte impacto por la caída generalizada del consumo y el cierre de numerosas industrias, que afectan especialmente a la actividad del amoblamiento.

Según fuentes del sector, la crisis financiera de la firma se agrava por un desmanejo económico interno y un proceso complejo de recambio generacional en la dirección. Además, se suma una marcada baja en las ventas que pone en jaque la continuidad del negocio. En Mendoza, por ejemplo, clientes denunciaron que la empresa incumplió compromisos, dejando obras atrasadas y sin entregar productos pese a pagos adelantados.

En muchos casos, explicaron, la modalidad consistía en pedir el 100% del pago por adelantado a cambio de un precio más económico, pero sin cumplir con la entrega final de las cocinas. Estas situaciones reflejan las dificultades que atraviesa la firma en un contexto donde “se va cerrando el camino” para muchas compañías del rubro, que deben afrontar una retracción de la demanda masiva y una competencia creciente en nichos específicos.

Las fuentes destacaron que el proceso de reconversión industrial es especialmente complicado por la necesidad de adaptar maquinaria y procesos, que no siempre son compatibles con nuevos productos o formatos.

En paralelo, la competencia internacional, sobre todo desde Brasil, presiona cada vez más a la industria local. El país vecino financia exportaciones y amenaza con ganar mercado, principalmente en muebles transportables como bibliotecas y sillones. “Va a tomar mucho mercado cuando se despierte”, advirtieron desde el sector al medio InfoBae.

La crisis no se limita a Reno. El sector de muebles y decoración en general sufre una caída del 8,3% en marzo de 2026 respecto al año anterior, según un informe reciente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La entidad explicó que los hogares priorizan gastos esenciales y postergan la renovación de mobiliario, mientras la inflación y la pérdida de poder adquisitivo reducen el volumen de ventas.