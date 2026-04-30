La foto de Agustina Cherri que causó sorpresa en redes sociales: "Es un florero"

Los seguidores de Agustina Cherri le llamaron la atención.

Agustina Cherri mantiene un vínculo muy activo con sus seguidores y suele mostrar escenas espontáneas de su día a día a través de las redes sociales. Mientras se dirigía a una producción fotográfica vinculada a su emprendimiento compartió contenido que se llevó toda la atención.

Desde el auto y acompañada por su hija Muna, la actriz grabó varias historias de Instagram para contar cómo venía su jornada laboral. En medio del tránsito, relató la situación con total naturalidad mientras compartía unos mates. “Prácticamente frenados en Panamericana, así que voy a llegar tarde. Campaña de Mundía. Por suerte, no soy yo la modelo. Estamos cubiertos”, comentó entre risas.

La publicación de Agustina que llamó la atención.

Lo que parecía una simple actualización terminó generando una catarata de comentarios entre sus seguidores. El motivo no fue la campaña ni la demora en el viaje, sino el particular aspecto del mate que estaba tomando. Muchos usuarios notaron que la infusión estaba cargada con distintas hierbas y no tardaron en reaccionar con humor.

El mate hecho "florero"

Las redes rápidamente se llenaron de observaciones irónicas sobre la preparación elegida por la actriz. “Le faltó mate a tu manzanilla. Digo manzanilla a tu mate”, escribió un usuario. Otros sumaron bromas en la misma línea: “Que nunca nadie te diga cuanta manzanilla ponerle al mate, jaja”, “Es un florero tu mate”, “¿Le pusiste algo de manzanilla?”, y “¿Podemos hablar de guiso que tenés en el mate?”, fueron algunos de los mensajes más repetidos entre quienes siguieron la historia.

La opinión de Muna, sobre el mate de Agustina Cherri.

Lejos de ignorar las reacciones, la propia Muna decidió intervenir y sumarse al momento divertido. Tomó el celular de su madre y apareció en las historias para responder a los comentarios con complicidad. “Acá Muna. Le robé el celular a mamá. Me reporto para decirles. Dios, ¿ustedes vieron la cantidad de cosas que le pone mi madre al mate? Lo odio”, dijo entre risas, dejando en claro que tampoco es fanática de esa particular mezcla.

Los comentarios sobre el mate de Agustina Cherri.

El intercambio generó aún más repercusión y mostró una vez más el costado más relajado y familiar de Cherri en redes sociales.