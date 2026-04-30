Yanina Latorre contó la verdad de la separación del Turco Naim y Emilia Attias: "Él la agarró"

La pareja está separada hace dos años.

La historia entre Emilia Attias y el Turco Naim volvió a ser tema de conversación pese a que la pareja puso punto final a su relación. Después de casi dos décadas juntos, la separación continúa generando repercusiones y despertando curiosidad tanto en los medios como en el público.

El final del vínculo sorprendió en su momento, ya que se trataba de una de las parejas más estables y queridas del ambiente artístico. Con el paso del tiempo surgieron distintas versiones sobre los motivos de la ruptura, alimentadas por comentarios televisivos y especulaciones en redes sociales. Actualmente, la actriz inició una nueva relación con Guillermo Freire, pero el tema volvió a instalarse luego de que decidiera hablar públicamente sobre aquella etapa.

Invitada al ciclo de streaming conducido por Ángel de Brito, Attias se refirió por primera vez con mayor profundidad a cómo atravesó la separación del humorista. “No me lo esperaba y fue un proceso que me lo tomé muy tranquila. De las dos partes fue así muy natural”, contó al recordar cómo se desarrolló el final de la pareja.

En ese mismo espacio explicó que ambos eligieron avanzar con prudencia y respeto, priorizando el bienestar emocional de los dos. “Nos tomamos mucho tiempo para cada paso”, sostuvo, remarcando que no se trató de una decisión impulsiva sino de un proceso paulatino que fueron construyendo en conjunto.

Lejos de hablar desde el conflicto, Attias puso el foco en los años compartidos y en la familia que formaron. “Estuve con él 19 años. Tuvimos una relación muy hermosa”, expresó al valorar la historia vivida junto al Turco Naim y el crecimiento personal que atravesaron durante ese tiempo.

La versión de Yanina Latorre

Tras la ruptura, Yanina Latorre había difundido una versión controversial que mencionaba una presunta escena de celos durante una fiesta. Según ese relato, la actriz habría estado bailando con otro hombre y el comediante habría aparecido luego de encontrar mensajes que lo habrían incomodado.

Consultada sobre esas versiones, Attias evitó entrar en polémicas y descartó responsabilizarse por el final del vínculo. “No me dio culpa, hice todo lo posible para no terminar la relación”, respondió con firmeza.