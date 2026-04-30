WWE vuelve a la Argentina tras siete años: Ya hay fecha de preventa

WWE anunció una nueva gira por Sudamérica tras siete años de letargo desde la última vez que pisó la región. Los shows serán en Buenos Aires; Santiago, Chile; Bogotá, Colombia y Quito, Ecuador. En el caso argentino, el evento será el 11 de septiembre en el Movistar Arena. La preventa será con el banco BBVA el martes 5 a las 10hs y la venta al público general será el jueves 7. Todo a través de la página oficial del Movistar Arena en Argentina.

Desde aquel lejano 2019 hubo una pandemia, cambios en los formatos de su programación y hasta pasó lo impensado cuando fue vendida, formándose el conglomerado TKO que además tiene a UFC, su equivalente en artes marciales mixtas. En definitiva, mucha agua corrió bajo el puente y ahora la empresa más importante de lucha libre en el mundo buscará reconquistar a todos aquellos fans que deseaban una nota más de pancracio internacional.

En el caso de Buenos Aires, WWE tuvo una experiencia positiva al agotar cinco Luna Parks y ahora buscará hacer lo mismo con el Movistar Arena. Tiene dos grandes alfiles para realizar dicha tarea, la chilena Stephanie Vaquer que se convirtió en una de las más importantes superestrellas en todo el mundo y el muy carismático luchador mexicano Penta. También contarán, según el comunicado que publicó WWE, con presencia de grandes estrellas como Seth Rollins, The Usos, Becky Lynch y nuevas, pero imponentes caras de la lucha, como GUNTHER (que retiró a Goldberg y John Cena), El Grande Americano y la sensación de Nigeria, Oba Femi.

Va a ser un escenario interesante porque luego de la pandemia muchas de las giras que hacía WWE fueron removidas poco a poco para centrarse más en los eventos televisados y los pague-por-ver. Sin embargo, muchas leyendas del ring comentaron que abandonar esta costumbre, muy ligada a la lucha por sus raíces circenses, iba a ser perjudicial para los competidores a largo plazo porque son instancias de relajo y también de práctica. Por un lado, no sienten el estrés de estar en el minuto a minuto televisivo y por el otro agarran ritmo para pulir la química dentro del cuadrilátero.

Sudamérica siempre fue un destino que le interesó a WWE por la gran fanbase que colectó desde aquel convenio con Canal 9 en 2009 llegando a la programación de los vivos que por mucho tiempo fue de lo más visto en Fox Sports con las transmisiones de RAW los lunes y SmackDown los viernes.

Fue tanto el interés que tuvo WWE en ese momento por Argentina que llegó a probar (como se hace en el fútbol) a los que eran los exponentes del circuito local en ese momento, Benjamin Stolo y Django. Hoy la escena es distinta, pero hay competidores locales como Lucio, J-Master y Tito Morán. Jr. que le sacan jugo a las cuerdas.

Esta combinación de nostalgia y pasión será la que WWE va a invocar para agotar el Movistar Arena y testear las aguas latinoamericanas.