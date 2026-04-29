Ver Estudiantes vs. Flamengo en vivo online en la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

El Pincha llega primero en el Apertura.

Estudiantes de La Plata recibe este miércoles a las 21:30 horas a Flamengo por la fecha 3 del Grupo de la Copa Libertadores. El conjunto que dirige Alexander Medina atraviesa un gran momento y busca dar el golpe sobre la mesa contra el campeón defensor, en uno de los encuentros más prometedores que tiene esta semana con dos multicampeones del certamen continental.

El conjunto platense lleva cinco partidos sin derrotas y marcha primero en su grupo en el torneo Apertura, lo que le da cierta tranquilidad para enfocarse de lleno a este complejo enfrentamiento frente al rival que lo eliminó en la pasada Libertadores en cuartos de final, donde protagonizaron una serie muy pareja con victoria por lado que se dirimió en la instancia de penales a favor del Mengao.

Por dónde ver Estudiantes contra Flamengo

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Estudiantes y Flamengo de este miércoles 21:30 será transmitido por Fox Sports y la plataforma Disney +.

Cómo llega Estudiantes a este duelo

Alexander Medina integró en la lista de convocados a Franco Domínguez Ávila, un juvenil que viene de convertir un gol en el clásico de reserva ante Gimnasia de La Plata. Un premio para el chico de estar presente entre los concentrados de este duelo copero. Luego, para el once titular el "Cacique" llega con alguna duda respecto a qué equipo parará frente al conjunto de Río de Janeiro en Uno.

Cetré en duda.

El entrenador dejó abierta la chance de que el uruguayo Gabriel Neves se meta en el equipo titular. "Está dentro de las alternativas para meterse en el 11 de cara al partido que viene", aseguró el DT, que podría dejar fuera de los titulares a Facundo Farías en caso de concretar ese ingreso. La otra duda pasa por la posible inclusión de Brian Aguirre por Edwuin Cetré, que viene de tener un partido flojo. Así las cosas, los titulares serían Muslera; Meza, González Pirez, Tomás Palacios, Benedetti; Piovi; Tiago Palacios, Mikel Amondarain, Gabriel Neves, Aguirre; y Carrillo.

Flamengo y su presente en la previa al duelo

El conjunto carioca llega en su mejor momento en el semestre, después de lograr una aplastante victoria por goleada 4 a 0 frente Atlético Mineiro, con lo que le permitió sumar siete victorias consecutivas. El equipo que conduce el portugués Leonardo Jardim viene en gran nivel. De este modo, se convierte en una prueba compleja para el "Pincha" en lo que promete ser un duelo picante.