Ver la Copa Libertadores en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por qué no recomiendan hacerlo

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, junto a la Libertadores.

En los últimos años, cada vez más usuarios buscan alternativas para ver la Copa Libertadores sin pagar suscripciones, lo que impulsó la popularidad de plataformas como Fútbol Libre o Xuper TV. Estas opciones prometen acceso gratuito a partidos en vivo, algo especialmente tentador en torneos internacionales de alto interés, en un campeonato que cuenta con gran presencia argentina (este año la juegan Boca, Estudiantes, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia y Lanús).

Sin embargo, detrás de esa aparente facilidad se esconden múltiples riesgos que van más allá de lo legal. Especialistas en tecnología y organismos internacionales vienen advirtiendo sobre los problemas asociados al uso de este tipo de servicios, que operan fuera de los circuitos oficiales de transmisión. Por lo cual hay que tener ciertos recaudos a la hora de elegir por donde ver los encuentros.

Por qué no ver la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV

Una de las principales razones por las que no se recomienda utilizar plataformas como Fútbol Libre o Xuper TV es la seguridad digital. Según informes recientes, estas aplicaciones suelen distribuirse mediante archivos APK descargados desde sitios no oficiales, lo que expone a los dispositivos a virus, spyware y otros tipos de malware capaces de robar información personal.

Boca, uno de los equipos argentinos presentes.

Además, muchas de estas plataformas solicitan permisos innecesarios que les permiten acceder a fotos, documentos, contraseñas e incluso datos bancarios. Expertos en ciberseguridad advierten que esa información puede terminar en manos de hackers o utilizarse para fraudes, suplantación de identidad o estafas económicas. Un verdadero peligro reinante.

Es ilegal ver la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV

También existe un componente legal importante. Estas plataformas retransmiten contenido sin autorización, lo que viola derechos de propiedad intelectual. En varios casos, la Justicia ordenó su bloqueo y eliminación, lo que refuerza la idea de que no se trata de alternativas confiables ni sostenibles en el tiempo. Por último, el modelo de negocio de estos servicios suele incluir publicidad invasiva y engañosa, que redirige a páginas inseguras o incentiva nuevas descargas riesgosas. En algunos casos, incluso se vinculan con redes de delitos informáticos más amplias, lo que agrava el panorama para los usuarios.

Por dónde ver de forma segura la Copa Libertadores