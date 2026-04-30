Descuentos de hasta 60% en zapatillas y ropa deportiva en un outlet de Buenos Aires: dónde comprar en mayo 2026

La marca de productos deportivos Reebok abrió un nuevo local en el Soleil Premium Outlet de San Isidro, donde ofrece productos con descuentos de hasta el 60% en zapatillas e indumentaria. La iniciativa forma parte de su estrategia para fortalecer su presencia en el país, con rebajas basadas en la comercialización del stock de temporadas anteriores.

El espacio reúne una amplia variedad de artículos deportivos y urbanos, con precios accesibles. Entre las opciones destacadas, se encuentran productos desde $23.000, posicionando al local como una alternativa competitiva hacia adentro del mercado.

Qué productos se consiguen y cuáles son sus precios

El local ofrece una amplia gama de categorías, que incluyen zapatillas para running, para entrenar y para uso diario, además de indumentaria deportiva y urbana. En cuanto a los calzados, los modelos infantiles parten desde los $30.000, mientras que las zapatillas para adultos comienzan en los $40.000 aproximadamente.

En relación a los precios de la indumentaria, las remeras se pueden conseguir desde los $23.000 junto a otras opciones como buzos, pantalones y conjuntos deportivos. La propuesta apunta a quienes necesitan equipamiento para la actividad física y para los que buscan ropa para uso cotidiano, de estilo urbano o vinculado a la estética deportiva.

Cómo funciona el outlet

El modelo del outlet se basa en la venta de productos de temporadas anteriores o del excedente de stock, lo que le permite a las marcas renovar el inventario y mantener el volumen de las ventas. En este esquema, los precios suelen ser más bajos que en los locales tradicionales, pero la disponibilidad puede variar.

El Soleil Premium Outlet está ubicado en la zona norte del conurbano bonaerense, en el partido de San Isidro. Cuenta con diversas marcas nacionales e internacionales bajo el concepto de las opciones de descuento de manera permanente. La incorporación de Reebok suma una nueva alternativa dentro de un espacio que ya reúne múltiples propuestas del rubro de la indumentaria y del calzado.

Desde la empresa aclararon que los valores informados son precios base y que pueden modificarse según promociones vigentes o el stock disponible. En esa línea, la rotación constante de productos es una de las principales características de este tipo de locales. Esto motiva que las ofertas puedan cambiar con frecuencia, pero siempre se encuentran propuestas en rangos de precios accesibles.