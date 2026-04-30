WhatsApp incorpora los Estados a la pestaña de chats: cómo funciona

La novedad ya está disponible en la versión beta para Android.

WhatsApp prepara uno de los cambios más importantes de su diseño en los últimos años: los estados comenzarán a aparecer directamente en la pestaña de Chats. La novedad ya está disponible en la versión beta para Android y busca que los usuarios puedan ver publicaciones efímeras sin necesidad de cambiar de sección dentro de la app.

Hasta ahora, para ver los estados de contactos había que ingresar en la pestaña específica de “Novedades” o “Estados”. Con esta actualización, esas publicaciones pasarán a mostrarse dentro del espacio principal de conversaciones, algo que apunta a una experiencia más rápida e intuitiva, en línea con el consumo veloz de contenido que ya domina en plataformas como Instagram.

Cómo funcionarán los estados dentro de Chats

Según la información publicada, WhatsApp mostrará las actualizaciones de estado directamente en la lista de chats, permitiendo acceder a ellas desde la misma pantalla donde se gestionan las conversaciones diarias. De esta manera, los usuarios no tendrán que salir de la pestaña principal para ver qué compartieron sus contactos.

Además, el rediseño también facilitará la creación de nuevos estados desde esa misma sección, reduciendo pasos y centralizando más funciones en un solo lugar. La idea de Meta es simplificar la navegación y fomentar una mayor interacción con este formato de contenido efímero, que desde hace años compite con las historias de otras redes sociales.

Cuándo estará disponible esta actualización de WhatsApp

Por ahora, esta función solo se encuentra en fase beta para Android, por lo que todavía no llegó a todos los usuarios ni existe una fecha oficial de lanzamiento global. Como suele ocurrir con este tipo de pruebas, WhatsApp primero evalúa el rendimiento y la recepción antes de avanzar con un despliegue masivo.

Los estados dejarán de estar aparte y pasarán a mostrarse dentro del espacio principal de conversaciones.

Si la respuesta de los testers es positiva, la integración de estados en Chats podría expandirse en las próximas semanas o meses tanto a más dispositivos Android como a iPhone. El cambio promete modificar la forma en la que millones de personas usan WhatsApp todos los días, especialmente quienes consumen y publican estados con frecuencia.