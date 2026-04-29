Chau WhatsApp: la app de mensajería dejará de funcionar en estos celulares desde mayo 2026

Whatsapp dejará de brindar soporte a dispositivos que todavía operen con Android 5.0 y 5.1.

WhatsApp volverá a actualizar sus requisitos mínimos y dejará de funcionar en celulares con versiones anteriores a Android 6.0. La app de mensajería de Meta dejará de brindar soporte a dispositivos que todavía operen con Android 5.0 y 5.1, una medida que impactará especialmente en equipos más antiguos que ya no reciben actualizaciones oficiales.

El cambio responde a la incorporación de nuevas funciones y mejoras de seguridad dentro de la plataforma. WhatsApp necesita requisitos técnicos más modernos para seguir sumando herramientas, por lo que los teléfonos con sistemas operativos viejos quedarán fuera de servicio.

Qué celulares Android se verán afectados

La aplicación solo seguirá funcionando en dispositivos con Android 6 o versiones superiores. Eso significa que los smartphones que aún utilicen Android 5.0 Lollipop o Android 5.1 dejarán de ser compatibles una vez que entre en vigencia la medida.

Entre los modelos que podrían verse afectados aparecen varios equipos lanzados hace más de una década, especialmente de marcas como Samsung, Motorola, LG, Sony y Huawei, que ya no cuentan con soporte oficial ni posibilidad de actualización.

Qué hacer para no perder WhatsApp

Si tu celular todavía funciona con una versión antigua de Android, la recomendación principal es revisar la versión del sistema operativo desde Ajustes > Información del teléfono > Versión de Android.

En caso de que el equipo permita actualizarse a Android 6.0 o superior, todavía se podrá seguir usando WhatsApp sin problemas. Si no existe esa posibilidad, la única alternativa será cambiar de dispositivo para conservar acceso a chats, fotos, audios y documentos.

El cambio responde a la incorporación de nuevas funciones y mejoras de seguridad dentro de la plataforma.

Antes de hacerlo, conviene realizar una copia de seguridad desde la propia app para no perder conversaciones ni archivos importantes. De esta manera, al iniciar sesión en un nuevo celular, será posible recuperar toda la información almacenada.

Meta suele realizar este tipo de recortes de compatibilidad de forma periódica para mantener la seguridad de la plataforma y garantizar el correcto funcionamiento de nuevas herramientas dentro de WhatsApp.