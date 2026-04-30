Ver la Copa Sudamericana en vivo por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por qué no recomiendan hacerlo

El trofeo de la Copa Sudamericana.

La Copa Sudamericana es la segund competencia más importante que tiene la región, por detrás de la Libertadores. Creada en 2002, la competencia ganó con el paso de los años prestigio y ganó valor. Algo que se ve reflejado en la jerarquía que han tenido sus finales y los ganadores que tiene el tormeo, entre los que se destacan los Independiente, Boca, Lanús, River, Racing, Arsenal y San Lorenzo.

En los últimos años, cada vez más usuarios buscan alternativas para ver la Copa Sudamericana sin pagar suscripciones, lo que impulsó la popularidad de plataformas como Fútbol Libre o Xuper TV. No obstante, detrás de esa aparente facilidad se esconden múltiples riesgos que van más allá de lo legal. Especialistas en tecnología y organismos internacionales vienen advirtiendo sobre los problemas asociados al uso de este tipo de servicios.

Por qué no recomiendan usar Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV

Uno de los principales motivos para evitar el uso de plataformas como Fútbol Libre o Xuper TV está relacionado con la seguridad digital. De acuerdo con distintos informes, estas aplicaciones suelen ofrecerse a través de archivos APK descargados desde sitios no oficiales, lo que incrementa el riesgo de infectar los dispositivos con virus, spyware u otros tipos de malware capaces de comprometer información personal.

La Copa Sudamericana tiene una gran importancia.

A esto se suma que muchas de estas apps solicitan permisos que no son necesarios para su funcionamiento, habilitando el acceso a fotos, archivos, contraseñas e incluso datos financieros. Especialistas en ciberseguridad advierten que esta información puede ser utilizada por ciberdelincuentes para fraudes, robos de identidad o estafas económicas, lo que representa un riesgo considerable.

Por otro lado, existe un aspecto legal que no puede pasarse por alto. Estas plataformas suelen transmitir contenido sin contar con los derechos correspondientes, lo que implica una violación a la propiedad intelectual. En diversas ocasiones, la Justicia ha ordenado su bloqueo o eliminación, lo que evidencia que no son opciones confiables ni sostenibles a largo plazo. Además, su funcionamiento suele apoyarse en publicidad invasiva y engañosa, que redirige a sitios poco seguros o promueve nuevas descargas potencialmente peligrosas. En algunos casos, incluso se ha detectado su vinculación con redes más amplias de ciberdelito, lo que agrava aún más el escenario para los usuarios.

Por dónde ver la Copa Sudamericana