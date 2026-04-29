Pusieron a la venta la casa donde nació ChatGPT: los motivos y exorbitante precio

Pusieron a la venta la casa donde nació ChatGPT.

Los orígenes de grandes innovaciones tecnológicas suelen estar en lugares inesperados, como habitaciones universitarias o garages. En esa línea, la casa donde se gestó uno de los programas de inteligencia artificial más usados hoy, ChatGPT, se convirtió en un ícono que ahora está a la venta.

Esta propiedad, ubicada en el corazón del Mission District de San Francisco, está valorada en US$1.545.000 y hasta hace poco se alquilaba por US$7000 mensuales. Construida en 1885 con un estilo victoriano, fue el espacio donde Greg Brockman y Sam Altman comenzaron a dar forma a OpenAI, según comentó Shane Ray, agente inmobiliario de Compass.

Con una superficie de 170 metros cuadrados, la casa cuenta con tres dormitorios y dos baños completos. La suite principal está en el segundo piso, mientras que los otros cuartos se encuentran en la planta baja. Fue renovada en 2014 por Apparatus Architecture, y Brockman fue el primer inquilino tras la remodelación.

La sala de estar de esta vivienda fue el núcleo de las primeras operaciones de OpenAI, donde surgieron las ideas iniciales que luego impulsaron el crecimiento de la empresa hacia oficinas más grandes. Además, la fachada de la casa será parte de la película Artificial, que relata la historia del despido y recontratación de Sam Altman en la compañía.

El diseño de la casa combina una inspiración industrial con una sensibilidad contemporánea californiana, y se percibe que no solo busca ser visualmente atractiva, sino también un lugar para disfrutar y vivir con comodidad.

Los ataques al CEO de OpenAI

A solo 25 minutos de esta propiedad, en el barrio residencial de Russian Hill, se encuentra la mansión de Sam Altman, actual CEO de OpenAI. Sin embargo, en los últimos días, la residencia fue blanco de ataques preocupantes. El primero sucedió el viernes 10 de abril, cuando un joven de 20 años oriundo de Texas lanzó un cóctel molotov contra el portón metálico de la vivienda en 855 Chestnut St. Dos días después, un auto Honda se detuvo frente a la casa y disparó al costado de la propiedad.

Lejos de mantenerse en silencio, Altman utilizó sus redes sociales para contar lo ocurrido. “Normalmente intentamos ser bastante discretos, pero en este caso comparto una foto con la esperanza de disuadir a la próxima persona de lanzar un cóctel Molotov contra nuestra casa, sin importar lo que piense de mí”, expresó el CEO.

Además, agregó: “Las palabras también tienen poder. Hace unos días salió un artículo incendiario sobre mí. Ayer alguien me dijo que creía que salía en un momento de gran ansiedad por la IA y que eso ponía las cosas más en peligro para mí. No le di importancia”.