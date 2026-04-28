El INTI en alerta: los trabajadores denuncian represión y amenaza de despidos

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) denunciaron que fueron reprimidos este martes, en medio de amenazas de despidos masivos en el organismo que el propio director les confirmó a los delegados de los gremios de trabajadores del Estado.

"En la jornada de hoy, los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial hemos sido blanco de un ataque sin precedentes por parte de la actual gestión del organismo", detallaron en un comunicado los trabajadores del INTI nucleados en ATE.

Luego, relataron: "​El presidente del INTI, Miguel Romero, convocó a los gremios con el único fin de notificar su intención de desvincular a un número masivo de trabajadores, dejando a familias enteras en la calle. Ante la legítima respuesta y el estado de alerta declarado por los trabajadores, Romero se negó a entablar un diálogo directo. En lugar de dar la cara, optó por recurrir a un violento operativo de la Gendarmería Nacional dentro de las instalaciones del instituto".

En distintos videos difundidos por los trabajadores del INTI, se ve a Miguel Romero yéndose del edificio rodeado de oficiales de Gendarmería ante los insultos de quienes están empleados en el organismo.

La represión a los trabajadores

La represión denunciada por la Junta Interna de ATE en el INTI dejó un saldo de "dos trabajadores heridos", quienes "presentan quemaduras en el rostro y los ojos como consecuencia directa del accionar de las fuerzas de seguridad". "​Desde la representación gremial, repudiamos enérgicamente esta actitud cobarde y violenta. Es inaceptable que la respuesta del Estado ante la incertidumbre laboral y el reclamo legítimo sea la represión física hacia sus propios trabajadores", continuaron.



"​Ante esta situación de extrema gravedad, convocamos a todos los trabajadores, organizaciones sociales y medios de comunicación a una masiva asamblea que se llevará a cabo el día de mañana, para definir las medidas a seguir en defensa de nuestros puestos de trabajo y en absoluto repudio a la represión sufrida", concluyeron los trabajadores.