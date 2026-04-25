Ajuste al INTI: el organismo clave para la industria ya perdió más del 40% de financiamiento y podría reducir a la mitad su planta

“Liberando trabas a la industria”, celebró en redes el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, al anunciar la baja de cientos de servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Sin embargo, detrás de ese mensaje, lo que emerge es otra cosa: el achicamiento de una de las principales herramientas del Estado para sostener la industria nacional.

En concreto, el ajuste del gobierno de Javier Milei en este organismo clave para la calidad y la innovación industrial no es reciente. Según un informe del Grupo EPC, el INTI ya perdió más del 43% de su financiamiento real desde 2023, con caídas adicionales en 2025 y un nuevo deterioro proyectado para 2026 (-7,0%). En paralelo, la eliminación de servicios -que implica la posible pérdida de unos 700 puestos de trabajo- no solo reduce la estructura del instituto, sino que debilita funciones esenciales para la producción.

De este modo, la combinación entre recorte de fondos y reducción de funciones expone un cambio más profundo, directamente asociado al desmantelamiento de las capacidades productivas nacionales: no solo se achica el organismo, sino también su rol estratégico dentro de la economía real.

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El drama del INTI

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) anunció, vía la Resolución 42/2026 del Boletín Oficial, la cesación automática de mil servicios que el organismo prestaba a pymes y la industria en general. Ante esto, sus trabajadores realizaron una nueva movilización y advirtieron que la medida busca, en definitiva, desmantelar los centros de investigación pilares del organismo, en tanto que se traducirla en la pérdida de 700 puestos de trabajo.

La situación no es menor ya que el INTI cumple un rol clave en la vinculación entre el sector científico- tecnológico y el sector productivo industrial. Fue creado en 1957, goza de prestigio internacional y cumple función de relevancia para la innovación productiva, colaborando con la industria y asegurando la calidad de la producción industrial en áreas que van desde alimentos y salud hasta construcciones y nano-electrónica. De ese modo, la decisión actual de recortar servicios y ensayos golpea directo al tejido productivo nacional. “Sin INTI no hay industria nacional”, sintetizaron sus trabajadores.

No obstante, la arremetida de la gestión de La Libertad Avanza contra el instituto se remonta a inicios del gobierno. Al respecto, el oficialismo busca sostener el superávit a como dé lugar, y entre los principales recortes que incluyen obra pública, jubilaciones/PAMI, programas sociales y de salud, y financiamiento universitario, aparece también el INTI. El organismo sufrió un recorte del 43,4% de su presupuesto desde 2023, medido en términos reales (considerando el efecto de la inflación). En 2025, su financiamiento cayó 32,1% y fue subejecutado. A su vez, para 2026, se proyecta un deterioro del 6,5%.

Así se desprende de los datos publicados por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) desde donde se indicó además que, si se pone la lupa en el crédito disponible, la caída es aún mayor: -52,1% en tres años, en términos reales. Como resultado, los recursos para el INTI se ubicaron más de un 20% por debajo de los niveles de financiamiento del 2007 y 62,6% por debajo de su pico en 2016.

En materia de la planta de trabajadores, cayó un 25,7% entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2025. A su vez, según el documento al que accedió este medio, en caso de concretarse los 700 despidos anunciados, el organismo perdería el 48,1% de su planta desde que asumió Milei. Esto implica que su dotación sería menor a la que tenía en la década de 1980.

Hay que recordar que el Gobierno nacional ya había dado de baja más de 900 servicios que prestaba el INTI al sector privado (por ejemplo: servicios de metrología y calibración de instrumentos) en un marco de reducción sostenida del gasto en entes vinculados a ciencia y técnica.

Lo anterior no es menor ya que el organismo cumple un rol central en la política industrial al garantizar estándares confiables y permitir que las pymes produzcan mejor. En concreto, el INTI testea, mide y certifica que los productos cumplan las normas correspondientes: verifica que un alimento sea seguro, controla que un casco o juguete no sea peligroso y certifica que equipos industriales funcionen correctamente. Sin esto, hay más riesgo para consumidores y se debilitan, de hecho, controles básicos del mercado. Hasta exportar se vuelve más caro o imposible, y se pierde competitividad internacional.

Ajuste generalizado en ciencia y tecnología

En un escenario de recortes que pesan sobre la mayor parte de la población, la situación del INTI aparece como caso emblemático dentro del recorte en ciencia y tecnología. Según un informe del Grupo EPC que dirige el investigador Nicolás Lavagnino de Conicet-UBA, el presupuesto ejecutado de la ciencia y tecnología descendió un 1,1% real en el acumulado del primer trimestre 2026, lo cual se añade a las caídas del 30,2% del año 2024 y del 16,4% de 2025. En consecuencia, la ejecución acumulada en lo que va de 2026 se encuentra 37,8% por debajo del mismo período de 2023.

“El Crédito Vigente 2026 aún con supuestos optimistas de ejecución, inflación y crecimiento, caería 15,6% real en el año, declinando un 50,8% real respecto de 2023 y 58,1 puntos vs. el máximo de 2015”, precisaron los especialistas. La ejecución interanual continúa con gran mayoría de retrocesos: Instituto Nacional del Agua (-45,8%), Comisión Nacional de Actividades Espaciales (-33,2%) y Agencia IDI (-20,4%) encabezan las bajas. Se suman el INTA (-12,3%), CONICET (-7,1%) e INTI (-6,5%) con caídas reales en el primer trimestre del año.

Por su lado, la masa salarial cayó un 7,3% en el acumulado a marzo de este año. En relación, los salarios de ciencia y tecnología siguen perdiendo terreno contra la creciente inflación (-39,5% CIC-CPA y Becas del CONICET; -33,2% en UUNN y -31,0% SINEP) desde noviembre 2023, inicio del actual gobierno.

En definitiva, bajo la lógica de “eliminar trabas”, el ajuste avanza sobre instituciones que históricamente funcionaron como soporte de la industria. El riesgo no es abstracto: implica menos capacidades, menos innovación y una estructura productiva cada vez más frágil en un contexto que va a contramano del resto del mundo.