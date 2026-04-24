El Niño podría regresar en mayo, afectando los patrones meteorológicos globales, según la OMM

FOTO DE ARCHIVO. Una vista muestra el suelo agrietado en una parte seca de la laguna de Sijoumi en Túnez

Por Olivia Le ​Poidevin

GINEBRA, 24 abr (Reuters) - Se espera que las condiciones meteorológicas de El Niño regresen tan ‌pronto como en ‌mayo de este año, lo que podría afectar las temperaturas globales y los patrones de precipitación, dijo la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El Niño es un calentamiento periódico de las temperaturas de la superficie del mar en las zonas ​central y oriental ⁠del océano Pacífico, que normalmente dura entre ‌nueve y doce meses, según la ⁠OMM.

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Se ha observado un ⁠cambio claro en el Pacífico ecuatorial, con un rápido aumento de las temperaturas de la superficie ⁠del mar, lo que sugiere una alta ​probabilidad de que se desarrollen ‌condiciones de El Niño ‌entre mayo y julio de este año, señaló ⁠el organismo.

"Tras un período de condiciones neutras al comienzo del año, los modelos climáticos muestran ahora una fuerte convergencia, y existe ​un alto ‌grado de confianza en el inicio de El Niño, seguido de una mayor intensificación en los meses posteriores", dijo en un comunicado Wilfran Moufouma Okia, jefe ⁠de Predicción Climática de la OMM.

Aunque los modelos indican la posibilidad de un episodio fuerte de El Niño este año, la OMM añadió que los pronósticos elaborados durante la primavera boreal suelen ser menos fiables, y que será posible tener ‌mayor confianza en las predicciones después de abril.

Este patrón meteorológico es conocido por alterar los climas regionales, y podría traer un aumento de las precipitaciones al sur de Sudamérica, el sur de ‌Estados Unidos, partes del Cuerno de África y Asia central, al tiempo que provocaría sequía en ‌Australia, Indonesia y ⁠algunas zonas del sur de Asia. También puede tener un efecto de ​calentamiento sobre el clima global, señaló la OMM.

Con información de Reuters