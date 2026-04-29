Apuñalaron a dos hombres judíos en Londres: denuncian que fue un atentado terrorista y antisemita

Dos hombres judíos fueron apuñalados este miércoles en la zona norte de la ciudad de Londres. La policía detuvo a un hombre de 45 años bajo sospecha de intento de asesinato, acusándolo de atentado terrorista y antisemita. El primer ministro británico Keir Stormer repudió los hechos y afirmó que "los ataques a la comunidad judía representan ataques al Reino Unido".

Las víctimas, dos hombres de 34 y 76 años, fueron apuñalados y heridos en plena calle y a la luz del día. La policía local llegó a detener a un sospechoso, quien fue visto corriendo armado con un cuchillo "intentando apuñalar a ciudadanos judíos" por el barrio de Golders Green, según explicaron algunos testigos una zona con fuerte presencia de la colectividad judía. El acusado fue inmovilizado con una pistola táser antes de ser detenido.

El sospechoso cuenta con "antecedentes de violencia grave y problemas psicológicos", según explicó el jefe de la policía de Londres, Mark Rowley. El responsable policial fue abucheado por varias personas presentes durante su intervención. Lograron dar con el agresor tras verlo en imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona, las cuales capturaron el momento preciso en el que atacó a un transeúnte que se estaba colocando un kipá antes de ser violentado.

La Policía Metropolitana londinense dijo que las víctimas fueron ingresadas al hospital local y ya están estables. Se supo también que el agresor intentó apuñalar a varios agentes, aunque ninguno resultó herido.

La UNESCO denuncia crecimiento de ataques antisemitas en todo el mundo en los últimos años

Tras la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza en 2023, se registró un aumento importante a nivel global de los atentados considerados antisemitas a nivel global. Siete de cada 10 europeos creen que los conflictos en Medio Oriente tienen influencia en el imaginario de la colectividad judía en su país. El director general de la UNESCO, Khaled El Enany, afirmó que se trata de un número histórico desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

La comunidad judía de Reino Unido, aunque no cuenta con fuerte presencia en el país, con apenas 300.000 personas, es de larga data en territorio británico. El suburbio Golders Green es uno de sus epicentros, con variedad hogares de restaurantes kosher, escuelas judías y varias docenas de sinagogas, así como también diversas comunidades asiáticas y de Medio Oriente.

"No debe haber absolutamente ningún lugar para el antisemitismo en la sociedad", señaló el alcalde de Londres, Sadiq Khan. En paralelo, el premier británico Stormer advirtió: "Los ataques contra nuestra comunidad judía son ataques contra Reino Unido", ha afirmado el primer ministro británico, Keir Starmer: "Los ataques contra nuestra comunidad judía son ataques contra Reino Unido".