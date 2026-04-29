Policía detiene a un hombre tras doble apuñalamiento en barrio judío de Londres: grupo de seguridad

Imagen de archivo de un auto del grupo de seguridad comunitaria Shomrim, que opera en barrios judíos, durante un incidente en el noroeste de Londres, Reino Unido.

​La policía británica detuvo a un hombre tras el apuñalamiento de dos personas en una zona ‌del norte de ‌Londres con una gran población judía, según informó el miércoles una organización comunitaria, en medio de una reciente oleada de ataques antisemitas en la capital.

La organización judía Shomrim afirmó en la red social X que se vio a un hombre corriendo con un ​cuchillo en Golders ⁠Green e intentando apuñalar a ciudadanos judíos, antes ‌de que sus agentes lo detuvieran.

La policía ⁠utilizó una pistola eléctrica para ⁠detenerlo, añadió el grupo. La Policía Metropolitana de Londres no respondió de inmediato a una solicitud de ⁠comentarios. El primer ministro, Keir Starmer, declaró ante ​la Cámara de los Comunes que ‌el incidente era "muy preocupante".

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Las imágenes ‌de la escena publicadas en Internet mostraron a ⁠los servicios de emergencia junto a lo que parecía ser una víctima tendida en la calle. Shomrim afirmó que los dos apuñalados estaban recibiendo ​atención médica.

Durante ‌el último mes, la policía de Londres ha detenido a más de dos decenas de personas en el marco de las investigaciones sobre ataques a locales vinculados a la ⁠comunidad judía, entre los que se incluyen el incendio de ambulancias e intentos de quemar sinagogas.

La policía afirmó que está investigando posibles vínculos iraníes con algunos de los incidentes, y el grupo proiraní Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya reivindicó algunos de los últimos ataques en las ‌redes sociales. Las autoridades han advertido recientemente de que Teherán ha intentado utilizar intermediarios criminales para llevar a cabo actividades hostiles en Reino Unido.

Esta advertencia llega en un momento en que los ataques antisemitas han ido ‌en aumento en Reino Unido, desde el asalto de Hamás a Israel en octubre de 2023 que desencadenó la ‌guerra en ⁠Gaza.

El incidente antisemita más grave del año pasado fue el atentado de Mánchester, en ​el que murieron dos fieles judíos durante el Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.

Con información de Reuters