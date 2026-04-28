El Nord está valuado en más de u$s 500 millones y arribó a Mascate a primera hora del domingo, según datos ⁠de la plataforma MarineTraffic.

El Estrecho de Ormuz se encuentra bajo un estricto bloqueo naval desde hace varias semanas. Por allí circula una parte fundamental del comercio energético global, especialmente petróleo y gas. Cualquier interrupción en esa vía tiene efectos inmediatos en la economía mundial. Sin embargo, en las últimas horas se conoció el yate de lujo de un magnate ruso logró atravesar el paso marítimo.

La situación actual, marcada por tensiones geopolíticas crecientes en la región, ya genera preocupación por posibles impactos en los precios internacionales y en las cadenas de suministro. Y ante este escenario, el cruce del superyate Nord, propiedad del magnate ruso Alexei Mordashov, no cayó bien a la comunidad internacional. El hecho sucedió el sábado, cuando la nave de unos 142 metros de longitud zarpó de un puerto deportivo de Dubái alrededor de las 14:00 GMT ​del viernes.

El Nord está valuado en más de u$s 500 millones y arribó a Mascate a primera hora del domingo, según datos ⁠de la plataforma MarineTraffic. La embarcación realizó su trayecto sin que Irán ni Estados Unidos presenten objeción alguna ante su presencia en aguas tan disputadas.

No está ⁠claro cómo este buque de recreo de varios pisos obtuvo permiso para usar la ruta. Desde febrero, Irán restringe severamente ⁠el tráfico a través del estrecho, por el que ​solía pasar alrededor de una quinta parte ‌del petróleo producido en el ‌mundo.

Solo unos pocos, principalmente buques mercantes, han estado pasando a diario por esta vía navegable a la entrada del Golfo, mientras Washington y Teherán mantienen ​un tenso ‌alto el fuego. El total es una fracción del promedio de 125 a 140 pasajes diarios antes de que comenzara la guerra con Irán el 28 de febrero.

¿Cómo cruzó el yate de lujo el Estrecho de Ormuz?

El navío cuenta con múltiples cubiertas y es un símbolo del poderío de los oligarcas rusos. Sobre Mordashov pesan rigurosas sanciones internacionales debido a sus vínculos con el Kremlin, lo que añade una capa de complejidad al permiso que obtuvo para circular por el corazón del conflicto entre Washington y Teherán.

Según fuentes cercanas al multimillonario, el Nord usó una ruta aprobada y cumplió de manera estricta con todas las normativas que exige el derecho marítimo internacional para los desplazamientos civiles en tiempos de crisis.

Mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo total sobre los puertos iraníes, el yate, bajo la bandera de la Federación Rusa, avanzó sin contratiempos por el pasaje comercial. Desde el entorno de Mordashov aseguraron que Teherán no interfirió con la marcha del yate por su condición de buque civil perteneciente a un país amigo. Para las autoridades iraníes, sólo se trató de un paso pacíficos que no representaba amenaza para su seguridad nacional.

Por su parte, la administración estadounidense optó por no emitir cuestionamientos, fundamentada en que el Nord no realizó ninguna escala técnica en puertos de Irán ni mantiene lazos logísticos con el régimen local, factores que lo mantuvieron fuera de los protocolos de interceptación del bloqueo.

Mordashov, conocido por su cercanía a Putin, no figura oficialmente como propietario del Nord, pero los datos de navegación y los ‌registros corporativos rusos de 2025 muestran que el buque estaba registrado a nombre de una empresa rusa propiedad de su esposa en ‌2022.

El Nord, uno ⁠de los yates más grandes del mundo, cuenta con 20 camarotes, una piscina, un helipuerto ​y un submarino, según la publicación especializada Superyacht Times.