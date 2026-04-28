Flor de la V destrozó a Yuyito González por sus comentarios homofóbicos: "Nada peor..."

Flor de la V le salió al cruce a Yuyito González.

El cruce mediático no tardó en escalar y volvió a poner sobre la mesa un debate que atraviesa a la televisión desde hace años. Esta vez, las protagonistas fueron Amalia 'Yuyito' González y Flor de la V, todo por unas polémicas declaraciones sobre las parejas del mismo sexo.

¿Qué dijo Yuyito González sobre la homosexualidad?

Todo comenzó durante la gala de los Martín Fierro de la Moda, cuando Yuyito fue consultada sobre las parejas homosexuales. Su respuesta no pasó desapercibida. “Es la palabra de Dios. Hay ciertas limitaciones en cuanto a nuestra vida sexual que no se aprueban”, sostuvo, dejando en claro su postura.

Yuyito González lanzó polémicas declaraciones.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron y generaron reacciones en distintos sectores. Pero la respuesta más directa llegó desde la pantalla de El Nueve, donde Flor de la V decidió no esquivar el tema.

¿Qué le respondió Flor de la V a Yuyito González?

Fiel a su estilo, la conductora fue al frente y cuestionó tanto el contenido como el enfoque de los dichos. “No hay nada peor que una bataclana devenida a…”, lanzó en un descargo cargado de ironía y crítica, marcando distancia con ese tipo de discursos.

Pero no se quedó ahí. Flor también apuntó a lo que considera una mirada selectiva sobre el tema y dejó una reflexión que hizo ruido. “El evangelio es la interpretación de cada uno”, afirmó, planteando una mirada más amplia sobre el uso de argumentos religiosos en debates públicos.

En medio de su análisis, incluso hizo referencia a otras figuras históricas del espectáculo, destacando a Moria Casán como una excepción dentro de una generación que, según su visión, tuvo posturas diferentes frente a la diversidad: "De esta camada, la única que no era homofóbica era Moria Casán. Estás vivían llena de maricones que alas tenían que levantar en la revista a estos totems"

El cruce no solo generó repercusión en redes sociales, sino que volvió a instalar una discusión de fondo sobre los límites del discurso en los medios y el impacto que pueden tener ciertas declaraciones.

Mientras tanto, ninguna de las protagonistas bajó el tono. Y como suele pasar en estos casos, lo que empezó como una respuesta terminó transformándose en un nuevo capítulo de una grieta que sigue abierta. Porque cuando se mezclan religión, televisión y figuras fuertes, el debate está asegurado.