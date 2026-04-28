Jony Viale reveló los números que preocupan a Javier Milei: "La caída del gobierno"

Jonatan Viale habló de los números que preocupan al gobierno de Javier Milei.

Jonatan Viale brindó números más que contundentes relacionados a la gestión de Javier Milei, este último martes 28 de abril durante el programa que conduce en Radio Rivadavia. Uno de ellos guarda un estrecho vínculo con el consumo masivo, mientras que el otro es acerca de su imagen ante los ojos de la sociedad.

Primeramente, el periodista comentó que "Milei admite que el número de la inflación de marzo, 3.4, fue horrible" y que si bien el jefe de estado está "leyendo el humor social", no es necesario "que lo diga Milei, solamente con salir un segundo a la calle te das cuenta de las caras". "El presidente es perfectamente consciente de que la sociedad argentina está atravesando un momento de malestar profundo. Por eso, como siempre decimos, Adorni molesta más por la crisis que por el hecho en sí mismo. Y ese malestar se verifica tanto en los índices de confianza como en los de consumo", añadió.

Jonatan Viale brindó los números que preocupan al gobierno de Javier Milei

Por un lado, señaló que un estudio de la Universidad Di Tella "marca una caída en el último mes del 12.1%" en la imagen de Milei. "La caída del gobierno es muy fuerte, es el quinto mes de caída consecutivo para el gobierno", contextualizó. Además, indicó que "esa misma frustración se ve en el consumo masivo" el cual "cayó 5,1% en marzo 2026, respecto de marzo del 2025".

"Yo creo que el gobierno está mirando estos números atentamente, por eso Milei habla correctamente de un estado de frustración", resumió. Por otra parte, sostuvo: "Hoy el gran desafío que tiene el gobierno no es solamente bajar la inflación, recuperar la confianza y la esperanza. Es, sobre todo, domar la angustia que hay. Vieron que hay una sensación de angustia en la calle, de frustración. Es muy claro lo que se pide y no es gran cosa. Nadie pide Noruega, Suiza, Austria. Se pide ganar mejor, viajar mejor y en definitiva vivir un poquito mejor".