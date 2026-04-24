Jonatan Viale destrozó a Javier Milei en vivo con el argumento menos pensado: "Cristina"

Jonatan Viale destrozó a Javier Milei en vivo, pero con el argumento más insólito.

La decisión del Gobierno nacional de bloquear el acceso a los periodistas a la Casa Rosada desató una verdadera ola de críticas en los medios tradicionales, incluso los cercanos al oficialismo.

Durante su programa en TN, Jonatan Viale analizó la polémica y apuntó directo contra la decisión de Javier Milei. "Hago una pregunta, con una mano en el corazón", comenzó el periodista.

Acto seguido, lanzó una pregunta a la mesa: "¿Qué hubiéramos dicho si el gobierno de Cristina echaba a todos los periodistas de la Casa Rosada?". De esta forma, el comunicador dejó en claro su rechazo absoluto a la prohibición: "Entonces no está bien esto".

La discusión por la medida

Luego de exponer el doble estándar de la gestión, Viale profundizó en el origen exacto del conflicto. "Tal vez podemos discutir si está bien mostrar la puerta de Lule Menem", planteó sobre el incidente que motivó la sanción. Luego, el conductor fijó su postura profesional al respecto de la imagen: "Yo la hubiera mostrado. Tal vez sí, tal vez no. Es otra discusión. Es una puerta".

Jonatan Viale destrozó a Javier Milei en vivo, pero con el argumento más insólito.

Para cerrar su columna, el periodista aceptó la existencia de diferentes criterios éticos sobre la labor de los movileros, pero remarcó que las decisiones gubernamentales cruzaron un límite inaceptable para la democracia. "Son discusiones a tener", reconoció sobre el trabajo diario de sus colegas en la sede del Poder Ejecutivo. Sin embargo, remató: "Ahora, ¿echar a todos los periodistas de la Casa Rosada no es un poco mucho?".