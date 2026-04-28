Abrazo o interna: el detrás del acercamiento de Bullrich a Macri

Pragmática, Patricia Bullrich se levantó de su mesa para saludar a Mauricio Macri durante la cena de la Fundación Libertad. En realidad, aclara alguien que la conoce, fue a saludar a toda la mesa del PRO. No es el primer beso que se dan. En un evento anterior, advierte la misma persona, la senadora ya se había acercado al ex presidente y, según ella misma contó, también le había mandado un mensaje por su cumpleaños número 67, el 8 de febrero. Las crónicas describieron la recepción del líder PRO como fría y distante. “¿Por qué debería ser diferente?”, se pregunta alguien en su entorno.

Cuando la ex ministra se acercó a la mesa amarilla, se escuchó de fondo la observación de un dirigente PRO: “El que se va sin ser echado vuelve sin ser llamado”. Bullrich decidió sumarse al Gabinete de Javier Milei, romper el partido fundado por Macri y afiliarse a La Libertad Avanza. Pero no está en los planes de Patricia volver al sector macrista, aunque sí lograr un trabajo conjunto.

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Desde hace algún tiempo, en boca de Bullrich, Macri volvió a llamarse Mauricio. Una persona que suele conversar con ella analizó que la funcionaria sabe que es necesario acordar con el PRO en 2027 para lograr concretar la única prioridad para ese proyecto político: “Que el Presidente reelija”. Para eso, el PRO debería jugar adentro. “Entonces, si tenemos que acordar, ¿para qué se va a pelear (con Macri)?”, se preguntó un dirigente.

Para otro referente, Bullrich predica la misma filosofía que Luis Caputo: si no se logran acuerdos con el PRO y la UCR será muy difícil llegar al 2027. ¿Hay tiempo para reconstruir esa relación? Cerca de Macri sostienen que no pareciera. Como contó El Destape, en el entorno del ex presidente aseguran que para pensar un trabajo conjunto es necesario restaurar el vínculo y ya no hay margen.

No es la lectura del bullrichismo. Para este sector, siempre hay tiempo de acercar posiciones. Sobre todo porque no piensan dejarle mucha opción al macrismo: si los amarillos no quieren un trabajo conjunto, les competirán en la Ciudad. Frente a ese escenario, se harán el tiempo necesario para charlar.

Un panorama diferente al planteado por Karina Milei hace un par de semanas cuando bajó el claro mensaje de competir por la CABA. En cualquiera de los dos desenlaces, a Bullrich le sirve no pelearse con Mauricio. Si busca quedarse con la Ciudad, va a necesitar los votos PRO. Si acuerda con ellos, no hace falta motorizar una batalla en las calles porteñas.

Así, el rumor sobre una falta de competencia presidencial para garantizar una falta de competencia en la Ciudad empieza a resonar con más fuerza. De suceder, el destino de Bullrich podría ser el de una fórmula presidencial, en caso de competir por algo el año que viene.

“Me pareció muy bien que Patricia se acercara fue un saludo afectuoso y cálido. Es necesario para trabajar juntos por el cambio en la Argentina”, dijo la dirigente PRO Laura Alonso en Radio Rivadavia. Según analizó, en el partido son “frentistas” y “para que el cambio se pueda consolidar en la Argentina hay que abrirse a la conversación con otros y nosotros lo hemos hecho siempre".

No fue el único mensaje que dejó la cena de la Fundación Libertad. El otro fue el del purismo PRO. Macri se cambió de mesa. Dejó la número 6, cerca del Gabinete libertario, para mudarse a la ocupada por dirigentes de su partido. Purismo y distancia con Javier Milei. Eso fue expuesto en una foto publicada por Fernando de Andreis, el secretario general del espacio amarillo que se mostró junto a Mauricio y Cristian Ritondo. Una lectura más que necesaria teniendo en cuenta que el objetivo de Mauricio es reconstruir el PRO y lograr que el espacio llegue fortalecido al 2027.