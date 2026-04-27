¿Juntos o separados? El PRO piensa en candidatos propios pero coquetea con La Libertad Avanza

El PRO mueve fichas para fortalecerse camino al 2027 con la intención de tener candidatos en todo el país mientras Mauricio Macri anota viajes a dos provincias clave y se prepara para presenciar el Mundial en Estados Unidos de inicio a fin. En el territorio, la dirigencia amarilla se mueve para revitalizar el partido al tiempo que en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, de forma más o menos explícita, se le abren las puertas a un acuerdo con La Libertad Avanza.

“Falta un montón. Nos fue muy bien en octubre, cuando estuvimos juntos. La gente nos premió. Mucho mejor que en mayo, cuando cada uno fue separado”, dijo Jorge Macri cuando en La Nación + lo consultaron sobre un acuerdo y anticipó que buscará un segundo mandato al asegurar que “ama” ser jefe de Gobierno y al proyectar obras para los próximos dos o seis años.

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A raíz de esas declaraciones, tanto desde el entorno de Jorge como desde el de Mauricio Macri se hace foco en lo mismo: falta mucho. Lo mismo que dijo el jefe de Gobierno. Lo cierto es que hace algunas semanas circula el rumor de negociaciones incipientes con La Libertad Avanza y que señala que el PRO podría no presentar un candidato a presidente siempre y cuando los violetas no les compitan en la Ciudad.

“Son todas especulaciones que carecen de sustento real ahora”, analizan desde la CABA. Más allá de eso, cerca de Mauricio sostienen que Jorge, con su lectura, “tiene razón” pero que por el momento “no hay nada”, ninguna conversación o negociación en proceso. En la provincia de Buenos Aires la voluntad de acordar es mucho más explícita de parte del espacio que conduce Cristian Ritondo.

El PRO, repiten, está transitando el camino de consolidar candidatos en todo el país. Ese es el objetivo. El partido busca llegar lo más fortalecido posible a las elecciones del año que viene.

En ese camino, Mauricio Macri viajará el viernes 29 de mayo a Mendoza y una semana más tarde, el 5 de junio, estará en Paraná. Fernando de Andreis, secretario general del PRO, la semana pasada se reunió con el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio para definir el encuentro de Próximo Paso, eventos que lo tienen al ex presidente como protagonista. Luego, con la llegada del Mundial de Fútbol, el ex presidente viajará a Estados Unidos, donde permanecerá durante toda la competencia deportiva por ser dirigente de la FIFA.

Si bien aseguran que no hay una división de tareas sino que cada uno cumple con su responsabilidad partidaria, Macri ya se mostró como el encargado de encabezar los actos de Próximo Paso mientras que figuras como De Andreis, en su rol de secretario general, se encargan de recorrer mucho más y participar de reuniones más reducidas junto a referentes locales.

Este sábado, De Andreis estuvo en Rosario, donde se reunió con dirigentes del espacio santafesino. Allí destacó la “prolijidad”, el “despliegue territorial” y el “trabajo sostenido en cada localidad” de la provincia. Luego, el PRO local reunió a su consejo directivo ampliado, con participación de intendentes, presidentes comunales, legisladores, autoridades de la juventud y asambleístas de los 19 departamentos. El fin de semana dejó definidos criterios de trabajo para los próximos meses, con foco en consolidar la presencia del partido y proyectar su construcción.

La reconstrucción del PRO a nivel nacional va a tener “cero murmullo socialista. Cero”, según anticipa De Andreis al pronosticar en X “UN PRO 100% LIBERAL”. El dirigente, mano derecha de Macri, reflexionó sobre el ““ruido” de los mensajes del PRO” y analizó que el mismo “no es técnico” ni algo que se pueda “arreglar haciendo lo mismo pero en otro orden” porque “es más bien un ruido de creencias”.

Para De Andreis, “hay conceptos mezclados y hasta contradictorios que hace muy difícil que la gente nos reconozca”, como lo que él mismo había denominado “MURMULLO SOCIALISTA”. Ideas que todavía, profundizó, se escuchan en el partido. Una “visión socialista” que le hizo “mucho daño” al espacio fundado por Mauricio Macri. Apuntó directamente —“principalmente”— contra Horacio Rodríguez Larreta y la coalición de Juntos por el Cambio, a la que describió como un “monstruo de muchas cabezas”.

Después de un proceso de depuración, para el dirigente se abrió “una gran oportunidad para un PRO nítidamente liberal, poderoso republicano, abierto al cambio y antiwoke. Cero murmullo socialista. Cero”.