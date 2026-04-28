Fallo histórico: condenaron a 20 años de cárcel a un preso por abuso sexual a una niña sin contacto físico

En tiempos en que el Gobierno quiere imponer un proyecto de "falsas denuncias" ignorando la situación de la violencia de género en el país, la Justicia argentina condenó a un hombre por abuso sexual sin contacto físico. Este lunes el Tribunal en lo Criminal Nº 4 de Morón sentenció al violador -identificado como Orlando Tristán Novillo- a 20 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra una nena de 12 años a través de las redes sociales. El hostigamiento tuvo lugar durante tres años con videollamadas y diversos chats.

De acuerdo a la investigación llevada a cabo por los fiscales de la UFI N°5 del Departamento Judicial de Morón, Claudio Oviedo, Marisa Monti y Patricio Pagani, el sujeto sometió a la niña a manipulación, dominio psicológico y amenazas que obligaron a la víctima a sostener actos sexuales sobre sí misma. En sus alegatos, los letrados indicaron que este caso confirma que la violencia en medios digitales existe y que puede generar una "sumisión real y profunda".

Al dar a conocer su sentencia, los jueces Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Vanesa Gerez admitieron -en un fallo histórico- que puede haber abuso sexual con acceso carnal sin contacto físico y, como en este caso, a través de acercamientos digitales. De acuerdo a Infobae, en el escrito, los magistrados indicaron que la víctima "permaneció cautiva" y a merced de la voluntad de su abusador.

"La víctima permaneció sometida a una situación de control y coacción permanente durante más de tres años, lo que en los hechos configuró un verdadero cautiverio de carácter psicológico y digital", afirmaron.

Por otro lado, se comprobó que Novillo ya había sido condenado por otros casos similares de abuso en los años 2008, 2012 y 2017. Al acceder a su teléfono móvil, las autoridades hallaron 719 archivos con contenido de abuso sexual infantil.

El modus operandi del abusador

La investigación de fiscalía permitió determinar que el abusador hostigó a su víctima desde un penal de la provincia de Buenos Aires, es decir, que se trata de un recluso que utilizó en todo momento identidades falsas para que la nena no se diera cuenta que era un adulto. La contactaba a través de perfiles de Instagram y de diferentes números de WhatsApp. En el debate judicial, se expuso que los abusos se llevaron a cabo entre el 2020 y el 2023 en las localidad de Ituzaingó y Hurlingham.

Tras tres años de amenazas constantes con exponer material íntimo y una intimidación sostenida, la niña se acercó a una docente y logró explicar lo que le estaba sucediendo. Le dijo, además, que era víctima de exigencias sexuales y de videollamadas violentas con contenido explícito y que incluso el sujeto la obligó a enviarle fotos de las tarjetas de crédito y débito de sus padres. Luego finalmente realizó la denuncia.

En su declaración en Cámara Gesell, la adolescente manifestó: "Mucho tiempo fue esto de fotos y videos, después fueron más videollamadas, que él me pedía. Todo en contra de mi voluntad. Yo no quería".

La joven contó que no quería hablar con nadie sobre esta situación "para que no la vieran vulnerable" e incluso recordó que, tras contárselo a su profesora, "durmió con un cuchillo" por miedo a que le sucediera algo.

El proyecto de "Falsas denuncias"

Mientras tanto, hace apenas una semana organizaciones feministas se reunieron en el Senado para ponerle un freno al proyecto de "Falsas denuncias" de la senadora Carolina Losada porque alertaron que generaría "una situación de silenciamiento e impunidad para la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes, además de víctimas de violencia de género".

La iniciativa, que ya tiene dictamen de comisión y propone agravar las penas por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento en casos vinculados a violencia de género, delitos contra la integridad sexual y contra niñas, niños y adolescentes "reduce la capacidad de protección del Estado frente a la violencia y el abuso", de acuerdo a los colectivos.

Durante la conferencia, las representantes feministas advirtieron que todo el proyecto se delinéo "en base a un diagnóstico falso" porque no hay evidencia que demuestre una alta incidencia de denuncias falsas.

En Argentina, solo una minoría de mujeres que atraviesan situaciones de violencia logra acceder al sistema judicial, en un contexto atravesado por múltiples obstáculos: barreras económicas, falta de información, revictimización institucional y dilaciones en los procesos.

Línea 144: Asistencia, contención y asesoramiento ante situaciones de violencia de género y sexual. Es gratuita, anónima y atiende las 24 horas.

Línea 137: Asistencia a víctimas de violencia familiar y sexual.

Línea 102: Servicio gratuito y confidencial para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, fundamental en casos de abuso infantil.