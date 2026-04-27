Hallazgo de ocho fetos en una clínica: la Justicia espera un ADN clave en el caso de la menor abusada y no descarta la hipótesis de trata

La Justicia Federal de San Martín ordenó realizar una pericia de ADN sobre uno de los fetos encontrados durante el allanamiento a la clínica Santa María de Villa Ballester que provocó una serie de hipótesis y preguntas que llegan hasta la venta de bebés y posibles casos de trata de personas. La historia empezó por un pedido de la Justicia de Monte Quemado, Santiago del Estero, que buscaba conocer si una menor de 12 años que fue violada y quedo embarazada había viajado a Buenos Aires para realizarse un aborto o dar a luz y entregar al bebé. Así empezó un operativo que desató una serie de hipótesis que todavía se investigan.

Un procedimiento de la Policía Bonaerense en la clínica Santa María de Villa Ballester arrojó como resultado que la menor estaba en el lugar y, según fuentes oficiales, su mamá de 48 años no podía responder si le habían practicado un aborto o si había dado a luz. Cuando llegó la orden de allanamiento, la menor ya había sido dada de alta y no estaba en el hospital, pero los policías encontraron ocho fetos en bolsas de residuos. Allí avanzó la investigación y se conoció que tres de esos fetos correspondían a abortos que se habían realizado el día viernes y que se presumía que el de la menor víctima de violación estaba entre ellos. Así la Justicia ordenó un examen de ADN y obtener una muestra que se sume a la investigación por la violación en Santiago del Estero.

Mientras tanto, la Policía comprobó que la menor había regresado a su casa y fue el fiscal de Santiago del Estero, Santiago Bridoux, quien se puso en contacto con la niña y la mamá. “Ellas manifestaron que habían llegado y vuelto gracias a la ayuda de una ONG para cumplir con la interrupción del embarazo que está prevista en estos casos por nuestra ley”, aseguró el Fiscal y remarcó que “lo importante es conseguir la muestra de ADN para poder dar con el violador de la pequeña”. Según supo El Destape, la causa tiene hasta el momento a dos sospechosos prófugos tras la denuncia de la menor hace poco más de dos meses y la pericia será clave para determinar la identidad del abusador. Además, el Fiscal explicó que “todavía no se le tomó declaración a la menor porque está en un estado de extrema vulnerabilidad y necesitamos del apoyo psicológico que amerita este tipo de causas”.

El operativo en la clínica de Villa Ballester

La investigación en Buenos Aires continúa en manos de un juez y dos Fiscalías que buscan determinar cuál de los fetos encontrados en el lugar corresponden al aborto practicado a la pequeña santiagueña y así poder cerrar parte de la investigación. Mientras tanto, en las últimas horas se presentó en el lugar personal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y realizó un operativo de fiscalización en la Clínica. Según fuentes oficiales, el operativo fue para evaluar las condiciones sanitarias y de seguridad. Tras un par de horas de operativo, los inspectores registraron infracciones menores, como humedad en una sala de cirugía y la falta de una lámpara cialítica, entre otras, a las que se les otorgó un plazo para su resolución, tal como indica la normativa vigente en la Provincia.

En esa línea, el informe del Ministerio de Salud Bonaerense destacó que, tal y como dictamina la Ley 27.610, hasta la semana 14 inclusive se puede realizar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). A partir de la semana 15 corresponde la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por causales de salud, riesgo de vida o violación, sin límite de edad gestacional. Además, teniendo en cuenta el allanamiento y las hipótesis que mantenía la Justicia, desde el Ministerio de Salud de la Provincia constataron que todos los residuos derivados de los procedimientos se encontraban correctamente dispuestos en bolsas rojas, conforme a la normativa vigente para residuos patogénicos en establecimientos de salud.

Ahora, la expectativa está puesta en el examen de ADN. Por un lado, porque de no encontrarse esa prueba clave, deberá seguir la investigación por el posible delito de trata. Por otro lado, porque la alarma de la Justicia santiagueña se encendió entendiendo que quizá hayan sacado a la menor de la provincia para llevar adelante el aborto y así perder la prueba clave en el expediente por la violación y embarazo de la pequeña. Por último, la otra hipótesis del expediente tiene que ver con el resto de los abortos practicados en la Clinica Santa María de Villa Ballester y conocer si esos procedimientos se hicieron dentro del marco de la ley.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.

Línea 102: Servicio gratuito y confidencial para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, fundamental en casos de abuso infantil.

Línea 145: Para denunciar trata de personas, explotación sexual o trabajo forzado.