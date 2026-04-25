Tras una denuncia en Santiago del Estero por la desaparición de una niña de 12 años embarazada de ocho meses, la Policía Bonaerense allanó una clínica en Villa Ballester donde no solo fue encontrada la menor y su madre sino también ocho fetos humanos dentro de bolsas de residuo. La Justicia ahora investiga una posible red federal de trata de personas con fines de explotación sexual, sustracción de menores y robo de bebés.

Este viernes por la noche, efectivos de la Policía Bonaerense allanaron la clínica Santa María tras una tarea de inteligencia de la Justicia, que había dado ese lugar como posible paradero de una niña y su madre. Ambas fueron encontradas allí por los efectivos, a más de 1000 kilómetros de distancia de donde fue radicada la denuncia.

Los investigadores sospechan que en ese establecimiento se realizó un aborto o una presunta apropiación del recién nacido, motivo por el que se entabló una entrevista con el director de ese centro de salud, que negó la presencia de la menor y su progenitora, según informó Noticias Argentinas.

Sin embargo, ante la insistencia de las autoridades, efectivos de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas confirmaron que ambas mujeres estaban internadas, aunque la madre aseguró no saber dónde se encontraba su nieto.

El momento en que encuentran los restos

En ese marco, el Juzgado Federal de Tres de Febrero (Secretaría N°9) dispuso un allanamiento urgente y se verificó que las involucradas habían dejado el hospital a las 15, luego de recibir el alta médica.

Fue en este procedimiento cuando los agentes revisan el lugar, ingresan a un depósito y encuentran ocho fetos humanos dentro de bolsas de basura, con dos de ellos con signos de desmembramiento.

También se secuestraron anotaciones y documentación relevante para la investigación, que podrían evidenciar la reiteración de estas prácticas en el inmueble, al tiempo que se identificó a todo el personal presente.

En paralelo, se iniciaron actuaciones por "averiguación de ilícito" con intervención de la U.F.I. N°7 del Departamento Judicial de San Martín (jurisdicción Malvinas Argentinas), con el objetivo de establecer posibles responsabilidades en relación con los restos biológicos encontrados y la situación de la menor.