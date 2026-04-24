Un nuevo escándalo sacude a La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. Un concejal libertario de Presidente Perón fue detenido en la localidad de San Vicente luego de que la Policía bonaerense detectara que circulaba a bordo de un vehículo con pedido de captura y documentación apócrifa. Se le abrió una carátula por "encubrimiento por pedido de secuestro activo".

El concejal libertario Eugenio Esteban Fenrández, de 57 años, fue demorado este jueves en un control policial por el Comando Patrullas de San Vicente sobre la Ruta 58 y Juan Pablo II. Los efectivos policiales se comunicaron por radio para hacer averiguaciones sobre el vehículo, las cuales arrojan "pedido de secuestro activo" desde 2024, según el parte policial al que accedió El Destape.

Cómo fue su detención

Fernández, que se desplazaba en un Renault Sandero, color azul oscuro, dominio KWB-937, presentó su documentación a los efectivos, quienes detectaron irregularidaes en la numeración de la cédula automotor. "Se establece que es apócrifa", agrega el parte. El pedido de secuestro había sido solicitado en marzo de 2024 por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°2 de Lomas de Zamora.

Al dar aviso al concejal, el personal policial procedió a su "aprehension, incautacion y posterior traslado a dependencia". Antes de ser liberado, la Justicia Federal le abrió al edil libertario actuaciones bajo la carátula de "encubrimiento". La causa, en la que también se investiga una posible infracción vinculada al uso de documentación adulterada, quedó en manos de la UFI descentralizada N°1 de San Vicente.

Según el sistema de chequeo de multas registradas en la ciudad de Buenos Aires, la Renault Sandero en la que circulaba Fernández tiene al día de la fecha multas por más de $700.000. Entre ellas hay exceso de velocidad y forzado de barrera.

Se agrava la interna

En redes sociales, el grupo de militantes libertarios que responde a Santiago Caputo tomó el caso para criticar al presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja. Según afirman, el edil libertario que manejaba este auto con pedido de secuetro fue colocado por Pareja en el Concejo Deliberante de Presidente Perón y responde a él.

"Detuvieron a un concejal que circulaba en un auto robado. Me pregunto quién lo habrá puesto en las listas de La Libertad Avanza", escribió Esteban Glavinich en X, más conocido en redes como "Traductor".

Se trata de un nuevo capítulo en el cruce entre los tuiteros de Caputo contra Pareja, que es el armador de Karina Milei en provincia de Buenos Aires, y que tuvo su pico la semana pasada cuando la diputada Lilia Lemoine y el influencer Daniel Parisini (alias Gordo Dan) también se cruzaron.