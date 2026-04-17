Estalló la interna libertaria en Provincia: Karina corrió a Romo del bloque

La interna entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo no tiene respiro y este jueves sumó un nuevo episodio. “El Jefe” decidió correr a Agustín Romo, referente de Las Fuerzas del Cielo, de la jefatura del bloque de diputados provinciales de La Libertad Avanza. En su lugar asumirá el dirigente platense Juanes Osaba, alineado con el armador bonaerense Sebastián Pareja. En rigor, el cambio será un enroque: Romo pasaría a ocupar la vicepresidencia de la Cámara, hoy en manos de Osaba. Según explicaban, la movida reflejaba una situación que era un hecho: la conducción de Romo ya no tenía peso en el bloque.

En las redes sociales, Romo negó que lo estuvieran desplazando, pero en el oficialismo daban por hecho que Karina le había arrebatado a Caputo otro espacio de poder. Romo sólo cuenta con otro caputista en el bloque, Nahuel Sotelo. El resto de los 20 legisladores responde a Pareja o a Patricia Bullrich, por lo que sus instrucciones eran cada vez menos atendidas y su corrimiento se comentaba desde fines del año pasado. El episodio que terminó de precipitar su salida fue el proyecto del ex intendente de Bahía Blanca y legislador bullrichista Héctor Gay para eliminar el Senado bonaerense y convertir la Legislatura en unicameral. La iniciativa no había sido conversada ni tenía aval de nadie, y dejó en evidencia el desmanejo de Romo, incapaz de controlar a su propio bloque. Según explicaban, Pareja reservaba esa propuesta para la campaña del año próximo, en el marco de una eventual reforma de la Constitución provincial.

La idea era presentar el enroque como una negociación -de ahí que Romo insistiera en que nadie lo echaba- y dejar el anuncio en stand by hasta la próxima sesión, prevista para mediados de mayo. Lo cierto es que, tras las elecciones legislativas de octubre, en las que su estrategia quedó convalidada, Karina Milei avanzó sin pausa en la acumulación de lugares de poder, con Santiago Caputo como principal perjudicado. En ese esquema, Sebastián Pareja, su alter ego bonaerense, fue ganando peso en la tropa provincial y ahora terminará de consolidar su jefatura con el recambio en el bloque.

Para colmo, la movida se produjo en medio de una decisión judicial que agregó más tensión a la interna. La fiscal de Delitos Complejos Celsa Ramírez llamó a indagatoria a 11 tuiteros de Las Fuerzas del Cielo, en una causa iniciada a partir de una denuncia de Pareja durante la campaña bonaerense, en la que los acusó de difundir su número de teléfono. La imputación por amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra las instituciones desató la reacción de los involucrados. Uno de ellos, el abogado y tuitero Jeremías Rodríguez, lo cruzó con dureza en redes: lo tildó de “cagón” y le reprochó no hacerse cargo de la denuncia que él mismo presentó en septiembre de 2025 y que derivó en las citaciones.

Daniel “El Gordo Dan” Parisini tomó partido por sus compañeros de Las Fuerzas del Cielo. “Siempre me voy a poner del lado de los pibes que pusieron la cara en sus casas, que dieron la batalla en las pantallas”, dijo en su programa. Lo cierto es que, dentro del oficialismo, crece el malestar entre quienes se sienten desplazados por “El Jefe” en su disputa de poder con Santiago Caputo, un conflicto que, lejos de cerrarse, sigue escalando.