El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (STJ) rechazó por unanimidad el recurso extraordinario federal que había presentado la defensa de Gerardo Alejandro Dahse, el reconocido ginecólogo correntino de 60 años que fue condenado en 2023 a siete años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante.

Es el segundo revés judicial que sufre el médico por parte de la Corte provincial, ya que en septiembre del año pasado los jueces habían rechazado un recurso de casación y habían avalado la pena dictada en 2023. A Dahse se lo encontró culpable de haber abusado de una paciente durante una visita médica en su consultorio, ocurrido durante la pandemia de Covid. Además, los magistrados Ana del Carmen Figueredo, Cynthia Teresa Godoy Prats y Raúl Juan Carlos Guerín lo habían inhabilitado de por vida para ejercer la medicina.

Ante el último recurso, la querella en nombre de la víctima solicitó la inmediata detención del ginecólogo y el STJ de Corrientes giró las actuaciones al tribunal de origen para que procesa con el trámite correspondiente. Mientras que la defensa podrá acudir en queja a la Corte Suprema de la Nación. En este contexto, el condenado quedó a un paso de ir a la cárcel para cumplir la pena impuesta.

Qué dice el fallo

Apenas se conoció el fallo, la abogada querellante Sofía Domínguez Briceño solicitó al Tribunal la detención inmediata de Dahse, ya que consideraron un aumento en las posibilidades de peligro de fuga del condenado. Al momento de analizar el recurso extraordinario, el ministro Alejandro Alberto Chain sostuvo que el planteo de la defensa carecía de “fundamentación autónoma” y de una “cuestión federal debidamente expuesta”.

Chain también explicó que los argumentos de los abogados defensores se limitaron a reeditar críticas sobre la valoración de las pruebas y cuestiones de derecho común que ya habían sido tratadas y respondidas en la instancia de Casación.

Entonces, el STJ puntualizó en que la simple discrepancia con el resultado de la sentencia o la mención de principios constitucionales no basta para habilitar la instancia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para los ministros, la sentencia contra el médico no fue arbitraria, sino que constituyó una "derivación razonada del derecho vigente” con base en las pruebas recolectadas.

La condena

Dahse fue condenado en octubre de 2023, pero los jueces dejaron supeditado el cumplimiento a que el fallo quedara firme. Luego de escuchar a los testigos, la querella solicitó que el médico fuera condenado a 10 añops, pero el fiscal adjunto Jorge Omar Semhan se inclinó por una pena menor: siete años y la prohibición a ejercer.

Por su parte, los defensores José María Arrieta e Isidoro Sassón pidieron la absolución del médico por entender que no existían pruebas concluyentes sobre el delito que se le imputaba. Fueron dos las víctimas que denunciaron al ginecólogo por abuso sexual, pero en redes sociales aparecieron al menos 20 testimonios que aseguraron haber pasado por situaciones similares en el consultorio.

En octubre de 2021 fue denunciado por un ataque ocurrido en mayo de ese año cuando la paciente había asistido a una consulta ginecológica en plena pandemia. La víctima contó en sus redes sociales que cuando se encontraba en el consultorio pasó a la camilla para ser revisada y notó que no la estaba "palpando" para observar si había alguna anomalía.

"Él empezó a tocarme de más. Ahí me sentí muy vulnerable y mega nerviosa preguntándole qué estaba haciendo, a lo que respondió 'nadie se va a enterar'”, relató. En reiteradas oportunidades, la chica le dijo que no lo hiciera, pero él medico no se detuvo. También contó que el ginecólogo presumió de su cargo de auditor del IOSCor -obra social de los empleados públicos correntinos- mediante el cual podría facilitarle el traspaso de obra social para agilizar la intervención quirúrgica que necesitaba.