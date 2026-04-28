Alerta en los edificios por el aumento de lluvias en Buenos Aires: la problemática que afecta cada vez a más vecinos

Alerta en los edificios por el aumento de lluvias en Buenos Aires: el problema que afecta cada vez a más vecinos

El cambio climático llevó a un incremento de las lluvias y, en consecuencia, al crecimiento de una problemática en diferentes edificios de Buenos Aires: la humedad. Se trata de un inconveniente que dejó de presentarse solo en infraestructuras antiguas y que ahora también afecta a nuevas construcciones.

Crecen las lluvias y la humedad en las casas de Buenos Aires

Expertos advierten que, a pesar de que durante años el problema afectaba solo a construcciones antiguas, comenzó a crecer impulsado por las lluvias intensas, fallas de impermeabilización y falta de mantenimiento.

Sin embargo, el fenómeno no está ligado solamente a fallas estructurales. “El cambio no es solo cuánto llueve, sino cómo llueve”, remarcaron especialistas del sector. Según indicaron, las lluvias son más abundantes, intensas y concentradas en períodos cortos, lo que incrementa la exigencia sobre techos, terrazas y muros expuestos.

El crecimiento de lluvias lleva al desgaste de los materiales y genera problemas en la impermeabilización

La nueva dinámica acelera el desgaste de los materiales y genera limitaciones de los diferentes sistemas de impermeabilización que fueron diseñados para otras condiciones climáticas. Las consecuencias son claras y se presentan en espacios que hasta hace poco tiempo se encontraban en buen estado:

Manchas en paredes y techos

Pintura que se descascara o ampollada

Presencia de hongos

Olor persistente a humedad

Filtraciones activas de agua en es

De acuerdo a los especialistas, los puntos más vulnerables son los techos y terrazas donde se comienzan a desgastar los materiales y las microfisuras o la acumulación de agua generan filtraciones que luego se trasladan al interior.

En ese sentido, a una de las causas claves, además del crecimiento de la lluvia, se suma la falta de mantenimiento preventivo: revisiones periódicas, control de desagües y verificación de sellados siguen siendo prácticas poco extendidas, incluso en viviendas relativamente nuevas.

Las graves consecuencias de la humedad

Lejos de ser un problema solo estético, la aparición de humedad en afecta directamente la calidad de vida, ya que genera ambientes más pesados. “La humedad no es solo una mancha. También modifica la forma en que se vive el espacio. Cuando aparecen olores, sensación de encierro o deterioro visible, el problema ya está afectando el ambiente interior”, explicó Lucas Álvarez, marketing manager de Mapei, una empresa especializada en materiales de construcción.