Sheinbaum cruzó al gobierno de Chihuahua por presencia de la CIA en el país: "Hubo falta de autoridad estatal"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cruzó a las autoridades del Estado de Chihuahua por la participación de dos agentes de la CIA estadounidense en un operativo antidrogas en esa provincia mexicana, quienes murieron en un viaje automovilístico en territorio mexicano durante su estadía en el país. Aseguró que cometieron "una falta" al no coordinarla con el gobierno federal y pidió que este caso sea "una excepción y no la regla", a la par que les exigió que cumplan con las leyes de coordinación con el Ejecutivo nacional. Por su parte, desde la Casa Blanca le pidieron a la mandataria "un poco de compasión" por las muertes estadounidenses y que "tenga más cooperación" en las políticas antidrogas entre ambos países.

Después de que Donald Trump secuestrara al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en enero de este año, acusándolos de narcoterrorismo, el republicano aumentó su retórica bélica contra sus países vecinos por el ingreso de supuestos narcotraficantes a Estados Unidos provenientes de Canadá y México. Presionó a Sheinbaum para que acepte su ayuda para combatir los cárteles existentes en México y, ante la respuesta negativa de la mandataria, aseguró que ella "deja que los cárteles gobiernen el país".

La noticia tomó revuelo esta semana cuando se confirmó la muerte de dos efectivos estadounidenses de inteligencia en el estado de Chihuahua, al norte de México, mientras participaban de un operativo coordinado con efectivos de esa provincia. Fallecieron en un accidente automovilístico junto a otros dos funcionarios mexicanos, mientras volvían de supervisar esa actividad. Sheinbaum dio declaraciones a las pocas horas y explicó que aún se está investigando si fue el Gobierno local o la Fiscalía de Chihuahua quienes pidieron la colaboración de agentes estadounidenses. Sin embargo, apuntó contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien además es opositora al partido de la mandataria.

"Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal, eso es lo que es en el fondo esto. Una colaboración que pidió el Gobierno del estado de Chihuahua o la Fiscalía del estado de Chihuahua a una agencia de los Estados Unidos para realizar actividades, operaciones", sostuvo la presidenta en su conferencia matutina.

Sheinbaum también apuntó al embajador Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, quien tuvo que haberle informado a las instancias federales lo que estaba ocurriendo.

"Pero la principal falla está en el Gobierno estatal que solicitó esta colaboración. Y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional- Está muy marcado en la ley cuál es el tipo de colaboración y cómo debe desarrollarse esta colaboración", agregó Sheinbaum al final de su declaración.

La respuesta de Estados Unidos ante las declaraciones de Sheinbaum

Tras la conferencia matutina de Sheinbaum en la que apuntó contra los estadounidenses, la vocera republicana Karoline Leavitt dijo que a Sheinbaum le hace falta "un poco de compasión" por las muertes de los dos agentes estadounidenses.

"El presidente Trump estaría de acuerdo en que un poco de compasión por parte de Claudia Sheinbaum valdría la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente bajo este presidente para detener el flagelo del narcotráfico a través de México hacia Estados Unidos".

Después de conocer los dichos de Leavitt, Sheinbaum le contestó: "Primero está lo humano y la solidaridad, el apoyo a sus familias, y el sentimiento y el pésame a las personas que fallecieron, a los mexicanos y a los estadounidenses. Esa parte humana está por encima de todo, y eso hay que hacerlo siempre, es una obligación moral y ética el tener consideración por las víctimas, en este caso las víctimas de un accidente. Pero después de ahí ya viene la parte que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes".