México intenta calmar tensiones tras muerte de funcionarios estadounidenses en accidente de tráfico

FOTO DE ARCHIVO: México promete medidas más estrictas tras la muerte del decimocuarto mexicano en un centro de detención migratorio en EE. UU.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, intentó el jueves calmar las tensiones con Estados Unidos generadas tras la muerte de dos estadounidenses —que, según algunas fuentes, eran agentes de la CIA que participaban en una ‌operación antinarcóticos— en un accidente de tráfico ocurrido en ‌el estado norteño Chihuahua.

Estados Unidos ha reconocido que dos miembros de su embajada en Ciudad de México fallecieron en México el domingo, sin revelar qué agencia gubernamental los empleaba. La CIA se negó a hacer comentarios al respecto.

Sheinbaum reiteró sus condolencias en su rueda de prensa diaria, tras las críticas vertidas el miércoles por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó que "merecería la pena mostrar condolencias (por los funcionarios estadounidenses fallecidos)" tras ser consultada sobre las peticiones de México de obtener más información sobre qué estaban haciendo exactamente los estadounidenses.

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"Lo primero que dije aquí (...) y lo expresé incluso ​al embajador de manera personal, el ⁠día que vino con el embajador Greer, fue: mis condolencias por el fallecimiento de estos ciudadanos estadounidenses", dijo Sheinbaum. "Eso ‌es independientemente de cualquier cosa, primero está lo humano", añadió.

La muerte de los dos estadounidenses reavivó ⁠las tensiones entre Estados Unidos y México en torno a la ⁠cooperación en materia de seguridad. La presencia de personal estadounidense en operaciones contra los cárteles es un asunto muy delicado en México. Sheinbaum ha mantenido desde hace tiempo que acoge con agrado el intercambio de inteligencia y la cooperación en materia ⁠de seguridad, pero que no aceptará que agentes o fuerzas estadounidenses participen en operaciones en territorio mexicano.

Por el ​contrario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido en repetidas ocasiones un mayor ‌uso de la fuerza militar estadounidense para combatir a ‌los cárteles mexicanos, y ha amenazado con que Estados Unidos podría actuar por su cuenta si Washington considera que ⁠México no está haciendo lo suficiente.

Los detalles del incidente del domingo siguen siendo objeto de controversia.

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, dijo que los funcionarios estadounidenses viajaban con estatales mexicanos cuando su vehículo se estrelló a primera hora de la mañana, causando la muerte de cuatro personas.

El vehículo circulaba en un convoy con otros investigadores estatales y soldados del Ejército ​mexicano que regresaban de ‌una operación para destruir laboratorios clandestinos de drogas, dijo Jáuregui.

El fiscal aclaró más tarde que los funcionarios estadounidenses no participaron en la redada, sino que estaban impartiendo un curso de formación sobre drones en otro lugar y el convoy que regresaba de la operación les llevó en su vehículo.

Esa versión ha sido objeto de escrutinio.

Dos exfuncionarios estadounidenses familiarizados con el asunto dijeron a Reuters, bajo condición de anonimato, que los estadounidenses ⁠que murieron en el accidente trabajaban para la CIA. Las identidades de los funcionarios estadounidenses fallecidos fue revelada por primera vez por el periodista mexicano Luis Chaparro.

El diario Los Angeles Times informó, basándose en fuentes anónimas, que había un total de cuatro agentes de la CIA presentes en la redada. Según el periódico, los agentes vestían uniformes de la agencia de investigación del estado de Chihuahua. Reuters no pudo verificar esos detalles.

DISPUTA DIPLOMÁTICA PODRÍA COSTARLE CARO A PRESIDENTA DE MÉXICO

El lunes, Sheinbaum afirmó que no tenía conocimiento de que algún funcionario estadounidense colaborara con Chihuahua en la lucha contra el narcotráfico y señaló que su gobierno investigaría si ‌se había infringido la ley de seguridad nacional.

Posteriormente, el Gobierno mexicano envió una nota diplomática a la embajada de Estados Unidos solicitando una explicación sobre la presencia de los funcionarios estadounidenses en Chihuahua.

La experta en seguridad Vanda Felbab-Brown afirmó que la disputa diplomática con Washington podría volverse en contra de la presidenta de México.

"Todavía hay mucha gente en la administración en Washington que presiona para que se lleve a cabo una acción militar unilateral contra los cárteles en México y esto podría jugar a su favor", ‌dijo.

"Esto podría respaldar su argumento de que intentar colaborar con México es una política fallida y que Estados Unidos debe actuar por su cuenta", consideró.

El incidente también ha provocado tensiones dentro de México entre la presidenta, del partido gobernante Morena, y el estado Chihuahua, gobernado por ‌el opositor Partido Acción Nacional. ⁠El Senado ha convocado a la gobernadora de Chihuahua, María Campos, para discutir el tema.

La CIA tiene una larga trayectoria de trabajo en México, especialmente en cuestiones relacionadas con la lucha contra el ​narcotráfico. El año pasado, Reuters reveló que la agencia lleva a cabo operaciones encubiertas en México, entrenando y equipando a unidades de élite mexicanas para capturar a algunos de los narcotraficantes más buscados del país.

Con información de Reuters