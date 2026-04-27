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Conflicto en Medio Oriente

Teherán ofreció a Trump reabrir el estrecho de Ormuz si EE.UU. levanta el bloqueo

En VIVO - Actualizado hace 0 minutos

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Seguí las últimas novedades de este lunes 27 de abril. Minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente. 

A casi dos meses del inicio de la guerra, Donald Trump canceló el viaje de sus enviados a Pakistán para negociar, alegando que Irán no presentó una oferta satisfactoria para un acuerdo de paz. El anuncio del presidente de Estados Unidos se produjo tras la partida del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, de Islamabad, donde presentó a los mediadores un posible marco para poner fin al conflicto. Además, pese a la prórroga del cese al fuego por tres semanas, se reanudaron los combates entre Israel y Hezbolá en el sur del Libano. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente. 

Hace 15 minutos

Portavoz parlamentario Iraní afirma que EEUU no tiene más opción que aceptar sus condiciones

El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezai, afirmó que Estados Unidos no tiene más opción que aceptar las condiciones de Irán en las negociaciones de paz, debido a las presiones internacionales por las restricciones en el estrecho de Ormuz. “Si Estados Unidos quiere actuar con racionalidad, no tendrá otra opción que aceptar estas condiciones”, señaló el influyente parlamentario conservador en declaraciones a la agencia IRNA.

 

En este contexto, Rezai detalló que las exigencias de Teherán incluyen el reconocimiento del derecho iraní al enriquecimiento de uranio, el pago de compensaciones por los bombardeos israelí-estadounidenses y la aceptación de la gestión del estrecho de Ormuz por parte de la República Islámica. 

Hace 1 hora

Teherán le ofrece a Trump reabrir el estrecho de Ormuz si EE.UU. levanta el bloqueo

En medio de la frágil tregua en la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, Teherán presentó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. La iniciativa fue canalizada a través de Pakistán y apunta a destrabar las negociaciones estancadas, condicionando la reapertura del tránsito marítimo a que Washington levante el bloqueo naval que limita las exportaciones iraníes. Sin embargo, este ofrecimiento no contempla avances en la agenda nuclear, lo que marca un límite en las concesiones de la República Islámica y refleja su estrategia de separar los temas militares y económicos de las discusiones más sensibles. 

 

Asimismo, el contexto regional sigue siendo de alta tensión, ya que Hezbollah anunció que no respetará las negociaciones en curso entre Israel y el Líbano, mientras Estados Unidos insiste en que cualquier acuerdo debe incluir restricciones al programa nuclear iraní. De este modo, aunque la propuesta de Teherán podría aliviar temporalmente la presión sobre los mercados energéticos y reducir la escalada militar, la falta de consenso sobre los puntos centrales mantiene la incertidumbre.

Hace 14 horas

La oposición israelí se alía para sacar a Netanyahu en las elecciones

Yair Lapid y el ex primer ministro Naftali Bennett anunciaron una nueva alianza llamada Juntos. Sin embargo, descartaron unirse con los partidos árabes. 

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Hace 15 horas

No solo petróleo y gas: la guerra disparó el precio de un alimento de moda

Se trata de un alimento que se hizo muy popular en Argentina en los últimos años, y que es transportado en gran medida por el estrecho de Ormuz.

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Hace 22 horas

Irán no negociará con EE.UU hasta que termine el bloqueo e Israel continúa atacando Líbano

Los intentos de conversaciones para un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán fracasaron. Mientras tanto, pese al "alto el fuego" entre Israel y Hezbolá, los combates en el sur del Líbano no cesan.

Trabajadores limpian un restaurante dañado por un ataque israelí, en medio de un alto el fuego temporal entre Líbano e Israel, en Tiro, Líbano

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00:05 | 26/04/2026

Ya pocos creen en la palabra devaluada de Trump

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán exponen la fragilidad del discurso de la Casa Blanca, en medio de negociaciones fallidas, acusaciones cruzadas y una escalada militar que pone en duda cualquier horizonte de paz.

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16:40 | 25/04/2026

EE.UU. ordenó retirar las minas iraníes del estrecho de Ormuz para rehabilitar el paso

Donald Trump afirmó que Estados Unidos ya trabaja para retirar minas iraníes en el estrecho de Ormuz y reactivar "inmediatamente" el tránsito de petróleo. 

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11:00 | 25/04/2026

Trump canceló viaje de sus negociadores con Irán: "Si quieren hablar, que llamen"

El presidente Trump anunció la cancelación del viaje de sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Pakistán, donde iban a participar de una segunda ronda de contactos con Irán.

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16:10 | 24/04/2026

Violencia sexual en Cisjordania: la ONU alertó por denuncias de palestinos contra soldados

El Consorcio para la Protección de Cisjordania, un frente de organizaciones humanitarias que defiende la causa Palestina, publicó un estremecedor informe esta semana que revela casos de violencia sexual de israelíes contra palestinos. Naciones Unidas levantó el informe y se sumó a su difusión.

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07:41 | 24/04/2026

Irán desmintió un encuentro con EEUU en Pakistán

El canciller iraní Abbas Aragchi desmintió que fuera a Islamadab a reunirse con delegados estadounidenses. Lo confirmó su portavoz Esmaeil Baqaei en sus redes sociales.

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19:22 | 23/04/2026

Trump advirtió que los precios de la nafta en Estados Unidos "subirán por un tiempo"

Donald Trump anunció que habrá un aumento "temporal" de precios en los combustibles, aunque no dijo por cuánto tiempo. Funcionarios cercanos a él señalaron que podría extenderse hasta noviembre, cuando son las elecciones de medio término. 

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17:06 | 23/04/2026

Eslovenia canceló Eurovisión por la presencia israelí y hará un especial por Palestina

Eslovenia confirmó que no transmitirá el concurso de Eurovisión como protesta a la presencia israelí, además de que tampoco participará del festival. Otros tres países evalúan sumarse a la misma iniciativa.

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11:09 | 23/04/2026

Se flexibiliza el mercado eléctrico mayorista por la suba del combustible

Se eliminó un mecanismo que penalizaba económicamente a las empresas generadoras que no contasen con el combustible que habían declarado previamente.

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07:00 | 23/04/2026

La nueva advertencia de Trump sobre el fin de la guerra: “No existe plazo definido”

Crece el miedo a que se reactive la guerra en Medio Oriente: Israel está esperando la "luz verde" para atacar Irán, que denunció nuevas explosiones en Teherán. En tanto, desde EE.UU., Trump anunció que la tregua entre Israel y Líbano se extendió tres semanas, pese a los continuos ataques y la ocupación militar israelí del sur libanés. 

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19:25 | 22/04/2026

Por la guerra, el ICE y la economía la imagen de Trump cae a mínimos históricos

Tres consultoras demostraron que Donald Trump enfrenta una desaprobación altísima y una caída en su imagen positiva que roza los 30 puntos.

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17:22 | 22/04/2026

Por la guerra, el mayor fabricante de preservativos podría aumentar sus precios un 30%

En diálogo con Reuters, el director ejecutivo de Karex advirtió: "No tenemos más remedio que trasladar los costos a los clientes". 

El director ejecutivo del fabricante de preservativos Karex, Goh Miah Kiat, habla durante una entrevista con Reuters en Petaling Jaya, Malasia.

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