Teherán ofreció a Trump reabrir el estrecho de Ormuz si EE.UU. levanta el bloqueo

En medio de la frágil tregua en la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, Teherán presentó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. La iniciativa fue canalizada a través de Pakistán y apunta a destrabar las negociaciones estancadas, condicionando la reapertura del tránsito marítimo a que Washington levante el bloqueo naval que limita las exportaciones iraníes. Sin embargo, este ofrecimiento no contempla avances en la agenda nuclear, lo que marca un límite en las concesiones de la República Islámica y refleja su estrategia de separar los temas militares y económicos de las discusiones más sensibles.

Asimismo, el contexto regional sigue siendo de alta tensión, ya que Hezbollah anunció que no respetará las negociaciones en curso entre Israel y el Líbano, mientras Estados Unidos insiste en que cualquier acuerdo debe incluir restricciones al programa nuclear iraní. De este modo, aunque la propuesta de Teherán podría aliviar temporalmente la presión sobre los mercados energéticos y reducir la escalada militar, la falta de consenso sobre los puntos centrales mantiene la incertidumbre.