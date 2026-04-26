Irán no negociará con EE.UU hasta que termine el bloqueo e Israel continúa atacando Líbano

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente estadounidense, Donald Trump, discutieron la necesidad urgente de reactivar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz durante una llamada telefónica este domingo, según informó un vocero de Downing Street.

“Los líderes debatieron la necesidad urgente de reactivar el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, dadas las graves consecuencias para la economía mundial y el coste de la vida de las personas en el Reino Unido y en todo el mundo”, sostuvo la oficina de Starmer en un comunicado.

“El primer ministro compartió los últimos avances de su iniciativa conjunta con el presidente [francés] Macron para restablecer la libertad de navegación”, añadió el vocero.