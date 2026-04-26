A casi dos meses del inicio de la guerra, Donald Trump canceló el viaje de sus enviados a Pakistán para negociar, alegando que Irán no presentó una oferta satisfactoria para un acuerdo de paz. El anuncio del presidente de Estados Unidos se produjo tras la partida del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, de Islamabad, donde presentó a los mediadores un posible marco para poner fin al conflicto. Además, pese a la prórroga del cese al fuego por tres semanas, se reanudaron los combates entre Israel y Hezbolá en el sur del Libano. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
Irán no negociará con EE.UU hasta que termine el bloqueo e Israel continúa atacando Líbano
En VIVO - Actualizado hace 0 minutos
Los intentos de conversaciones para un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán fracasaron. Mientras tanto, pese al "alto el fuego" entre Israel y Hezbolá, los combates en el sur del Líbano no cesan.
Hace 4 minutos
El canciller iraní llegó a Pakistán en un intento por reanudar las conversaciones de paz
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán llegó a Islamabad este domingo tras una visita a Omán, según informaron funcionarios paquistaníes, en un momento en que Islamabad intensifica sus esfuerzos para que Teherán y Washington vuelvan a la mesa de negociaciones.
Abbas Araghchi mantendrá más conversaciones con funcionarios paquistaníes durante la visita y se espera que luego viaje a Moscú, según informaron dos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios de comunicación oficialmente.
Hace 1 hora
El primer ministro británico y Trump tuvieron una conversación sobre el estrecho de Ormuz
El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente estadounidense, Donald Trump, discutieron la necesidad urgente de reactivar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz durante una llamada telefónica este domingo, según informó un vocero de Downing Street.
“Los líderes debatieron la necesidad urgente de reactivar el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, dadas las graves consecuencias para la economía mundial y el coste de la vida de las personas en el Reino Unido y en todo el mundo”, sostuvo la oficina de Starmer en un comunicado.
“El primer ministro compartió los últimos avances de su iniciativa conjunta con el presidente [francés] Macron para restablecer la libertad de navegación”, añadió el vocero.
Hace 2 horas
Israel lanza nuevos atacas contra el sur del Líbano
Israel reactivó la ofensiva en el sur del Líbano después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenara ataques "contundentes", acusando a Hezbolá de sabotear los esfuerzos de paz.
El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogó tres semanas más el jueves.
Hezbolá desmintió las acusaciones de ruptura del alto el fuego, calificándolas de "infundadas", y acusó a Israel de violar la tregua mediante ataques continuos y su presencia territorial. El partido-guerrilla libanés afirma que sus ataques son represalias defensivas contra las violaciones israelíes.
Hace 2 horas
El presidente de Irán pidió a Estados Unidos que ponga fin al bloqueo para negociar
De acuerdo a los medios de comunicación iraníes, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que su país no negociará mientras Estados Unidos mantenga un bloqueo en sus puertos.
Según informaron las agencias de noticias ISNA y Tasnim, Pezeshkian le dijo al primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, durante una llamada telefónica el sábado por la noche que Estados Unidos "debería eliminar primero los obstáculos operativos, incluido el bloqueo", para permitir una nueva ronda de negociaciones.
El primer ministro pakistaní describió la llamada como una "conversación cordial y constructiva".
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, concluyó el sábado una visita de un día a Islamabad, la capital de Pakistán, tras reunirse con funcionarios militares y gubernamentales paquistaníes.
Hace 2 horas
Trump canceló el viaje de sus enviados a Pakistán
El presidente de Estados Unidos Donald Trump canceló el viaje de sus enviados a Pakistán para negociar, alegando que Irán no hizo una oferta satisfactoria.
El anuncio de Trump se produjo tras la partida del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, de Pakistán, donde presentó a los mediadores un posible marco para poner fin al conflicto.
Hace 3 horas
Ya pocos creen en la palabra devaluada de Trump
Las tensiones entre Estados Unidos e Irán exponen la fragilidad del discurso de la Casa Blanca, en medio de negociaciones fallidas, acusaciones cruzadas y una escalada militar que pone en duda cualquier horizonte de paz.
¿Tendrán lugar las vociferadas conversaciones para la paz? Con un tono cada vez más desafiante, Irán deja en ridículo al gobierno de Donald Trump, al desmentir las declaraciones de la Casa Blanca y asegurar que, no sólo no ha pedido ningún nuevo contacto con Washington, sino que ningún diálogo será posible hasta que Estados Unidos levante el bloqueo en el estrecho de Hormuz.
Hace 12 horas
Ya pocos creen en la palabra devaluada de Trump
Las tensiones entre Estados Unidos e Irán exponen la fragilidad del discurso de la Casa Blanca, en medio de negociaciones fallidas, acusaciones cruzadas y una escalada militar que pone en duda cualquier horizonte de paz.
Hace 19 horas
EE.UU. ordenó retirar las minas iraníes del estrecho de Ormuz para rehabilitar el paso
Donald Trump afirmó que Estados Unidos ya trabaja para retirar minas iraníes en el estrecho de Ormuz y reactivar "inmediatamente" el tránsito de petróleo.
11:00 | 25/04/2026
Trump canceló viaje de sus negociadores con Irán: "Si quieren hablar, que llamen"
El presidente Trump anunció la cancelación del viaje de sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Pakistán, donde iban a participar de una segunda ronda de contactos con Irán.
16:10 | 24/04/2026
Violencia sexual en Cisjordania: la ONU alertó por denuncias de palestinos contra soldados
El Consorcio para la Protección de Cisjordania, un frente de organizaciones humanitarias que defiende la causa Palestina, publicó un estremecedor informe esta semana que revela casos de violencia sexual de israelíes contra palestinos. Naciones Unidas levantó el informe y se sumó a su difusión.
07:41 | 24/04/2026
Irán desmintió un encuentro con EEUU en Pakistán
El canciller iraní Abbas Aragchi desmintió que fuera a Islamadab a reunirse con delegados estadounidenses. Lo confirmó su portavoz Esmaeil Baqaei en sus redes sociales.
19:22 | 23/04/2026
Trump advirtió que los precios de la nafta en Estados Unidos "subirán por un tiempo"
Donald Trump anunció que habrá un aumento "temporal" de precios en los combustibles, aunque no dijo por cuánto tiempo. Funcionarios cercanos a él señalaron que podría extenderse hasta noviembre, cuando son las elecciones de medio término.
17:06 | 23/04/2026
Eslovenia canceló Eurovisión por la presencia israelí y hará un especial por Palestina
Eslovenia confirmó que no transmitirá el concurso de Eurovisión como protesta a la presencia israelí, además de que tampoco participará del festival. Otros tres países evalúan sumarse a la misma iniciativa.
11:09 | 23/04/2026
Se flexibiliza el mercado eléctrico mayorista por la suba del combustible
Se eliminó un mecanismo que penalizaba económicamente a las empresas generadoras que no contasen con el combustible que habían declarado previamente.
07:00 | 23/04/2026
La nueva advertencia de Trump sobre el fin de la guerra: “No existe plazo definido”
Crece el miedo a que se reactive la guerra en Medio Oriente: Israel está esperando la "luz verde" para atacar Irán, que denunció nuevas explosiones en Teherán. En tanto, desde EE.UU., Trump anunció que la tregua entre Israel y Líbano se extendió tres semanas, pese a los continuos ataques y la ocupación militar israelí del sur libanés.
19:25 | 22/04/2026
Por la guerra, el ICE y la economía la imagen de Trump cae a mínimos históricos
Tres consultoras demostraron que Donald Trump enfrenta una desaprobación altísima y una caída en su imagen positiva que roza los 30 puntos.
17:22 | 22/04/2026
Por la guerra, el mayor fabricante de preservativos podría aumentar sus precios un 30%
En diálogo con Reuters, el director ejecutivo de Karex advirtió: "No tenemos más remedio que trasladar los costos a los clientes".
El director ejecutivo del fabricante de preservativos Karex, Goh Miah Kiat, habla durante una entrevista con Reuters en Petaling Jaya, Malasia.
11:07 | 22/04/2026
Irán desafía el bloqueo en Ormuz: tres buques atacados y Trump endurece su postura
Irán atacó tres buques en el estrecho de Ormuz y elevó la tensión con Estados Unidos, mientras Donald Trump anunció la extensión del alto el fuego pero ratificó el bloqueo naval. El cruce condiciona las negociaciones en Medio Oriente.
Irán desafía el bloqueo en Ormuz: tres buques atacados y Trump endurece su postura
07:28 | 22/04/2026
La guerra, empantanada: Israel ataca a Líbano y EE.UU e Irán están lejos de negociar
La prórroga unilateral de Trump de la tregua el martes sólo desnudó la encerrona en la que se encuentran Estados Unidos, Irán e Israel. La comunidad internacional, en tanto, sigue absorta la nueva escalada.
20:20 | 21/04/2026
Más inflación, comida carísima y crisis: incertidumbre por el estrecho de Ormuz
De prolongarse el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, con un bloqueo al estrecho de Ormuz, por donde pasa el 21% del petróleo líquido global, se vaticina un incremento de las hambrunas (FAO), un alza de la inflación global (FMI) y un petróleo cercano a los 150 dólares (BlackRock).