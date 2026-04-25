Becas Progresar Superior 2026: fecha límite de inscripción el 30 de abril

La inscripción a Progresar Superior cierra el 30 de abril de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Capital Humano tienen abierta la inscripción a las Becas Progresar Superior 2026. La fecha límite es el 30 de abril. Estudiantes universitarios y terciarios pueden postularse para recibir un apoyo económico que les permita continuar sus estudios. Conocé los requisitos de edad, ingresos y situación académica, y el paso a paso para anotarte desde Mi Argentina.

Qué es Progresar Superior

El programa Becas Progresar es una iniciativa del Ministerio de Capital Humano que ANSES administra. Está destinado a acompañar a estudiantes de todo el país en sus trayectorias educativas. La línea Progresar Superior está orientada específicamente a estudiantes universitarios, terciarios y de formación docente.

La inscripción a Progresar Superior cierra el 30 de abril de 2026. La primera convocatoria del año está abierta desde el 6 de abril. Después de esa fecha, habrá que esperar a una segunda instancia.

Requisitos para acceder a la beca

Para acceder a Progresar Superior, los aspirantes deben cumplir con condiciones vinculadas a edad, ingresos y situación académica.

Requisitos generales:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal en el país.

Que los ingresos del grupo familiar no superen los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

Haber finalizado el secundario sin adeudar materias.

Requisitos etarios:

Ingresantes: de 17 a 24 años.

Estudiantes avanzados: hasta 30 años. La condición "avanzado" significa que ya aprobaste un porcentaje mínimo de materias de tu carrera.

Carrera de Enfermería: no hay límite de edad.

Monto de la beca

Progresar Superior paga un monto mensual que se actualiza periódicamente. El esquema es similar al de otras líneas de Progresar: se cobra el 80% mensual y el 20% restante se acredita al finalizar el año, cuando se presenta la documentación que acredita la regularidad académica.

Para conocer el monto exacto actualizado, hay que consultar en la web oficial de ANSES o en el portal de Becas Progresar.

Cómo anotarse paso a paso

La inscripción es online y gratuita. No requiere gestores ni intermediarios. El trámite es personal.

Registrarse en Mi Argentina. Si no tenés cuenta, creá una en miargentina.gob.ar. Necesitás DNI y un correo electrónico. Ingresar al sitio oficial de Becas Progresar. Entrá a progresar.argentina.gob.ar o accedé desde el portal de ANSES. Completar el formulario. Datos personales, datos del grupo familiar (ingresos, composición del hogar), datos académicos (carrera, universidad, año de ingreso). Seleccionar la institución educativa. Buscá la universidad o instituto terciario donde cursás. Si no aparece, podés agregarla manualmente. Enviar la solicitud. Revisá que todos los datos estén correctos. Enviá el formulario y descargá el comprobante de inscripción.

Los ingresantes pueden aplicar desde los 17 hasta los 24 años.

Cuándo se cobra

Una vez aprobada la beca, el pago comienza en los meses siguientes a la inscripción. El calendario de pagos se publica en la web de ANSES. Por lo general, los beneficiarios cobran por terminación de DNI en los mismos canales que otras prestaciones.

Beneficios adicionales

Además del apoyo económico, los becarios de Progresar acceden a: