ANSES: qué cambia en el calendario de pagos para jubilados en mayo 2026

Jubilados ANSES: calendario de pagos

La ANSES modificará en mayo de 2026 el cronograma habitual de pagos para jubilados y pensionados. El cambio estará vinculado a la presencia de feriados nacionales y a la organización interna del esquema de acreditaciones, lo que provocará que los haberes comiencen algunos días más tarde que en otros meses.

Mientras en abril los pagos arrancaron durante la segunda semana, en mayo el calendario se correrá y el inicio para quienes cobran la jubilación mínima quedará recién para el lunes 11 de mayo. Esto implica una demora respecto del esquema habitual, aunque sin alterar el monto que percibirán los beneficiarios.

La principal razón del ajuste es el feriado nacional del 1° de mayo, Día del Trabajador, que en 2026 cae viernes. Al tratarse de una jornada sin actividad bancaria ni administrativa, el organismo no podrá iniciar pagos en esa fecha y deberá reorganizar todo el cronograma mensual.

A eso se suma que durante la primera semana hábil del mes ANSES destinará las acreditaciones a las Pensiones No Contributivas (PNC), por lo que las jubilaciones mínimas recién comenzarán una vez finalizado ese tramo.

Jubilados ANSES: cuanto aumenta en mayo

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima en mayo 2026

Según el esquema previsto, los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobrarán en estas fechas:

DNI terminado en Fecha de cobro 0 11 de mayo 1 12 de mayo 2 13 de mayo 3 14 de mayo 4 15 de mayo 5 18 de mayo 6 19 de mayo 7 20 de mayo 8 y 9 21 de mayo

Jubilados ANSES: calendario de pagos

ANSES: cuándo cobran los jubilados que superan la mínima en mayo 2026

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el cronograma quedará concentrado en la última parte del mes:

DNI terminado en Fecha de cobro 0 y 1 22 de mayo 2 y 3 26 de mayo 4 y 5 27 de mayo 6 y 7 28 de mayo 8 y 9 29 de mayo

Además del Día del Trabajador, también influirá el feriado del 25 de mayo, que en 2026 cae lunes. Esa fecha afectará especialmente al grupo de jubilados que cobra haberes superiores a la mínima, ya que obligará a correr algunos pagos hacia los días posteriores.

Los jubilados cobrarán en mayo con el aumento por movilidad previsto para ese mes y, en caso de confirmarse, también con el bono extraordinario para los haberes más bajos. Sin embargo, la principal novedad será el corrimiento del calendario de pagos respecto de meses anteriores.