Leclerc seguirá en Ferrari durante los próximos años

FOTO ARCHIVO: Charles Leclerc de Ferrari antes de las prácticas del Gran Premio de Canadá

Charles Leclerc ​seguirá corriendo para Ferrari durante los próximos años, después de que la escudería italiana de Fórmula 1 anunciara ‌el miércoles una ampliación ‌de su contrato a largo plazo, antes del Gran Premio de Mónaco.

El monegasco de 28 años lleva pilotando para la escudería con sede en Maranello desde 2019, y ha ganado ocho carreras.

"No podría estar más feliz de continuar este viaje con la Scuderia Ferrari HP. Para mí siempre ha sido ​mucho más que un ⁠simple equipo", declaró Leclerc en un comunicado emitido por ‌el equipo.

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Leclerc ocupa actualmente el tercer puesto en ⁠el Campeonato de Pilotos, pero a ⁠56 puntos de Kimi Antonelli, de Mercedes, quien aventaja en 43 puntos a su compañero de equipo George Russell tras ganar ⁠las últimas cuatro carreras.

Leclerc ha corrido más veces para Ferrari (155) ​que cualquier otro piloto en la historia ‌del equipo salvo el ya retirado ‌siete veces campeón del mundo Michael Schumacher, y también ⁠ocupa el segundo puesto en cuanto a poles, solo por detrás del alemán.

Ferrari no especificó la duración de su nuevo contrato, limitándose a decir que Leclerc continuaría durante las "próximas temporadas".

"Sabemos ​lo mucho ‌que significa este proyecto para él y estamos encantados de seguir trabajando para alcanzar nuestros objetivos comunes", declaró el director del equipo, Fred Vasseur.

Leclerc se incorporó a la Academia Ferrari en 2016, ganó el título ⁠de Fórmula 2 en 2017 y debutó en la F1 con Sauber (ahora Audi), equipado con motores Ferrari, en 2018.

El compañero de equipo de Leclerc es el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, que llegó procedente de Mercedes el año pasado con un contrato de varios años y se espera que continúe la próxima ‌temporada. El británico es cuarto en la clasificación, a tres puntos de Leclerc.

Ferrari no ha conseguido una victoria en un gran premio desde 2024, ni un campeonato desde 2008, pero Hamilton ganó una carrera sprint en China la temporada pasada y terminó ‌segundo en Canadá en mayo.

Leclerc ha subido dos veces al podio esta temporada -tercero en Australia y Japón- y será uno de los ‌grandes favoritos este fin ⁠de semana, ya que se espera que Ferrari sea competitivo en el circuito más lento del ​calendario, donde la velocidad máxima es un factor menos determinante y la posición en la parrilla es crucial.

(Escrito por Ian Ransom en Melbourne/Alan Baldwin en Lodres. Editado en español por Javier Leira)