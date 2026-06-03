El menos pensado: Pagani le soltó la mano a Riquelme por la crisis de Boca y lo destrozó

Pagani le soltó la mano a Riquelme definitivamente por la crisis de Boca y lo lapidó.

Horacio Pagani le soltó la mano a Juan Román Riquelme y lo atacó brutalmente por la crisis de Boca Juniors, para sorpresa de muchos en el fútbol argentino. El periodista deportivo de 82 años siempre defendió al exenganche y hasta de declaró fanático de él, aunque ahora lo destrozó por las decisiones que toma en su faceta de dirigente del club de La Ribera.

Durante su participación en el programa de streaming El Tribunero, el comunicador de TyC Sports y El Trece fulminó al ídolo del "Xeneize". De hecho, lo acusó de "no escuchar a nadie" por su rebeldía, sostuvo que va a designar al "peor técnico posible" para reemplazar a Claudio Úbeda y hasta calificó como "cementerio" la situación actual del cuadro azul y oro.

Los inesperados palazos de Pagani a Riquelme por Boca: "Cementerio"

Consultado acerca del mal presente del "Xeneize", que jugará la Copa Sudamericana en el segundo semestre, "Horacito" opinó que “Boca está cerca del cementerio, hacía 32 años que no quedaba afuera en la fase de grupos de la Libertadores...". Acerca del probable sustituto de Úbeda, aseveró que "Riquelme va a elegir al peor técnico que encuentre por ahí”.

"No sé si Román sabe de fútbol...", disparó munición gruesa Pagani vs. Riquelme. Si bien reconoció que en la época de jugador le encantaba el 10 porque "era el que mejor entendía el juego en el fútbol argentino", también machacó en que ahora "escucha lo que dicen todos y después hace todo lo contrario, porque esa siempre fue su manera de mostrarse rebelde". Por último, remarcó que no le gustaría que Jorge Sampaoli sea el nuevo estratega, aunque no mencionó a ningún DT para que llegue en el sitio del "Sifón".

Pagani ya había fulminado a Riquelme por Boca: "El patio de su casa"

En noviembre del 2024, Horacio ya había sido categórico con Román. En aquel entonces, el panelista de TyC y de El Trece disparó munición gruesa contra el exvolante de la Selección Argentina, aunque primero aclaró: "Me considero uno de los inventores de Riquelme en el periodismo porque, de la manera en la que yo lo defendí cuando él jugaba, no lo defendía nadie. No conocí a otro jugador que entendiera mejor el fútbol que Román". Allí fue cuando comparó: "Como dirigente, no puedo decir lo mismo...".

Pagani, admirador de Riquelme como jugador, ahora lo liquida como dirigente.

Al respecto de esta situación, "Horacito" desarrolló: "Me parece que Boca es un club muy grande y no me parece que él quiera decir que lo maneja como que es el patio de su casa". Al mismo tiempo, remarcó: "No me parece que todos los que están con él tengan que ser exjugadores, amigos, y que sean los que manejen el club". Incluso, opinó que "los clubes se manejan con gente idónea en distintas alternativas, distintas áreas" y completó: "Me parece que ha tomado un poder absolutista, en donde él tiene que decidir todas las cuestiones. Y no me parece bien, te digo la verdad".