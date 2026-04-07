Calendario de pagos de ANSES abril 2026 para jubilados y pensionados: fechas de cobro

Cuándo se cobra jubilaciones y pensiones con aumento

La ANSES oficializó el calendario de pagos correspondiente a abril, que incluye aumentos en las prestaciones previsionales, la continuidad del bono extraordinario y un esquema de cobros organizado según la terminación del DNI.

El cronograma mantiene la lógica habitual, diferenciando entre quienes perciben haberes mínimos y quienes superan ese monto. En paralelo, se aplica una actualización del 2,9% en jubilaciones y pensiones, en línea con la fórmula de movilidad vigente, junto con un refuerzo adicional para los ingresos más bajos.

Calendario de pagos ANSES en abril

Cuánto cobran los jubilados en abril

Con el incremento aplicado, la jubilación mínima se ubica en $380.319,31. A este monto se suma el bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $450.319,31 para quienes perciben el haber más bajo. En el caso de los jubilados con ingresos más altos, la jubilación máxima alcanza los $2.559.188,80, también con el ajuste del 2,9%. El bono continúa siendo un componente clave del esquema previsional, ya que funciona como un complemento destinado a sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Fechas de cobro para jubilados que no superan la mínima

ANSES estableció el siguiente calendario para quienes perciben haberes mínimos:

10 de abril: DNI terminados en 0.

13 de abril: DNI terminados en 1.

14 de abril: DNI terminados en 2.

15 de abril: DNI terminados en 3.

16 de abril: DNI terminados en 4.

17 de abril: DNI terminados en 5.

20 de abril: DNI terminados en 6.

21 de abril: DNI terminados en 7.

22 de abril: DNI terminados en 8.

23 de abril: DNI terminados en 9.

Fechas de cobro para jubilados que superan la mínima

Para quienes perciben haberes por encima del mínimo, el cronograma es el siguiente:

24 de abril: DNI terminados en 0 y 1.

27 de abril: DNI terminados en 2 y 3.

28 de abril: DNI terminados en 4 y 5.

29 de abril: DNI terminados en 6 y 7.

30 de abril: DNI terminados en 8 y 9.

Cuándo cobran los jubilados en abril

Pensiones ANSES: montos y fechas de pago

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también reciben el aumento del 2,9%. En abril, los valores quedan de la siguiente manera:

PNC por discapacidad y vejez: $266.223,52

Total con bono: $336.223,52

En el caso de las madres de siete hijos, el haber se equipara a la jubilación mínima, alcanzando $450.319,31 con el bono incluido. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $304.255,44 y llega a $374.255,44 al sumarse el refuerzo.

El calendario de pagos para PNC es:

10 de abril: DNI terminados en 0 y 1.

13 de abril: DNI terminados en 2 y 3.

14 de abril: DNI terminados en 4 y 5.

15 de abril: DNI terminados en 6, 7, 8 y 9.

El esquema de pagos se estructura según la terminación del DNI de los beneficiarios y el tipo de prestación, con el objetivo de ordenar la acreditación de haberes y evitar la concentración de cobros en un mismo día.