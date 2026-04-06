Atención a los jubilados: ANSES anuncia estos operativos en la provincia de Buenos Aires

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció nuevos operativos territoriales en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una oportunidad para hacer consultas y realizar diversos trámites de manera más rápida.

ANSES: estos son los trámites que podés realizar en los operativos territoriales

El organismo recibe consultas y ofrece la posibilidad de tramitar ciertas cuestiones de seguridad social en diferentes puntos del país. En la provincia de Buenos Aires, algunos de los trámites que se pueden realizar son los siguientes:

La Asignación Universal por Hijo y por Embarazo,

Asignaciones familiares

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)

Presentación del certificado escolar

Prestación por desempleo

Cambio de lugar de cobro

Designación de apoderados

Generación de Clave de la Seguridad Social

Constancia de empadronamiento a una Obra Social

Actualización de datos personales

El calendario de cobro de ANSES está determinado por el número de DNI

Las personas interesadas en realizar trámites a través de los dispositivos móviles solo deben acercarse a uno con su DNI y la documentación requerida para realizar la gestión que desean.

¿Cuándo están disponibles los operativos territoriales en tu barrio?

Para conocer exactamente la ubicación de los dispositivos móviles, se puede ingresar a la página oficial donde hay un buscador disponible para localizar tu ciudad. Cada operativo territorial varía en disponibilidad de días y tiempo de atención de acuerdo al barrio, aunque los horarios suelen ser en días de semana entre las 08 y las 10 hs.

Cuándo cobro ANSES: las fechas para jubilaciones, pensiones y AUH

La fecha de cobro depende del último número de tu DNI y del tipo de trámite, aunque podés consultar tu recibo de haberes en Mi ANSES a partir de la fecha de inicio de este calendario. Las fechas claves son: