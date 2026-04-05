Murió Flora: la tigresa rescatada del ex zoológico de Luján falleció en un santuario europeo

Murió Flora: la tigresa rescatada del ex zoológico de Luján falleció en un santuario de Europa (Créditos: Four Paws)

La tigresa Flora, que había sido rescatada del ex zoológico de Luján en febrero, murió el pasado 1 de abril. El animal había sido trasladado al santuario FELIDA de los Países Bajos y si bien los especialistas detectaron una enfermedad no llegaron a salvarla.

De qué murió Flora, la tigresa que había sido rescatada del ex zoo de Luján

La ONG Four Paws informó que la tigresa murió de peritonitis a mediados de la semana pasada. "Al principio Flora se adaptó bien, le encantó su primera cama de paja y disfrutó descansando en su hamaca al sol. Sin embargo, recientemente el equipo de FELIDA había notado en ella signos de dolor y malestar", señalaron en un comunicado desde la organización.

La tigresa había sido rescatada del zoo de Luján el pasado 23 de febrero

Los especialistas le habían hecho una evaluación médica en una clínica y descubrieron que tenía peritonitis severa (inflamación abdominal). "El equipo veterinario se preparó para realizar una cirugía e hicieron todo lo posible para salvarla pero, tristemente, Flora falleció inesperadamente", sostuvieron. Una autopsia preliminar realizada el 2 de abril confirmó el cuadro.

Flora había sido trasladada al santuario el 23 de febrero de 2026 en un vuelo especial, tras una evaluación veterinaria integral en noviembre del año pasado y una gran logística. Los especialistas habían determinado que la tigresa, junto con los osos Gordo y Florencia, tenían graves problemas de salud y condiciones de vida críticas, lo que llevó a priorizar su caso. Antes del viaje, la tigresa recibió tratamientos urgentes —incluida una cirugía por lesiones en sus patas y problemas dentales— para estabilizarla y garantizar que estuviera en condiciones de soportar el traslado.

¿Fue el traslado a Países Bajos lo que afectó a la tigresa?

La directora del programa de Four Paws, Luciana D’Abramo, aseguró que, a pesar de su fallecimiento, el traslado "fue lo mejor" para la tigresa. "Dejar a un animal como Flora en las condiciones de las que fue rescatada, solo hubiera prolongado su sufrimiento y le hubiera prevenido acceder al cuidado especialista que necesitaba con urgencia", apuntó.

En ese sentido, señaló que un santuario le ofrece a estos animales la mejor, y en ocasiones la única, esperanza de recuperación y vida digna. "Mientras muchos animales rescatados prosperan una vez que reciben el cuidado apropiado, otros, trágicamente, sucumben a sus condiciones preexistentes de las cuales no pueden recuperarse", lamentó la especialista.