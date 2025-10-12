Murió Pupy, la última elefanta que había sido trasladada del Ecoparque a Brasil

Pupy, la elefanta que estuvo 32 años en cautiverio en el Ecoparque de la Ciudad, murió en la noche del viernes en el santuario de Brasil donde había sido trasladada en abril de este año. Así lo confirmó el Santuario Global de Elefantes, ubicado en Mato Grosso donde había sido trasladada en abril de este año.

"A nuestra familia de santuario, con el más pesado de los corazones compartimos la noticia de que Pupy falleció anoche tarde, momentos después del colapso. Ella había estado teniendo problemas gastrointestinales dentro y fuera en los últimos días. Tenía un historial de cólico, así que sabíamos que esto era una posibilidad, pero incluso en sus días más exigentes, continuó comiendo, y encontramos un régimen de medicamentos que parecía hacerla sentir cómoda", señalaron a través de un comunicado.

Y agregaron: "Su apetito mejoró y estaba volviendo a la normalidad. Ayer se le quitó el apetito otra vez, y en la tarde, cuando defecó, pasó alrededor de tres libras de rocas negras, rocas que no son de esta zona. Todo después de eso cambió. Pupy parecía más débil, estaba un poco más distante con sus humanos, y las cosas en general se sentían diferentes"

Según acotaron, siguieron "cuidándola durante todo el día, y por la noche, parecía un poco inestable en sus pies" y cuando fueron a darle agua "sus pies salieron de debajo de ella y se desplomó".

"Kenia (otra elefanta que estaba en el zoologico de Mendoza) estaba inmediatamente preocupada, pero nos permitió trasladarla al siguiente patio, donde ella observó desde sólo unos 20 metros de distancia mientras corríamos a ayudar a Pupy", señalaron. Si bien los médicos comenzaron a tratar a Pupy, "ella falleció en unos momentos".

"La puerta fue reabierta para que Kenia pudiera venir a Pupy y quedarse con su amiga", relataron, para luego alertar que "los efectos negativos del cautiverio son significativos y a veces insuperables"

La Subsecretaría de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires había trasladado el pasado mes de abril a Pupy, la última elefanta que quedaba en el Ecoparque.

Pupy, una elefanta africana de 35 años de edad, había llegado al Santuario de Elefantes ubicado en Chapadas Dos Guimarães, Mato Grosso, Brasil. Esto se hizo tras un operativo conjunto entre el Ecoparque, el Santuario de Elefantes de Brasil y la Fundación Franz Weber.

El Ecoparque ocupa el predio del ex Jardín Zoológico de Buenos Aires, que se inauguró en 1888 y funcionó hasta 2016. Aquí cuenta con 9 puentes y 3 lagos, Azara, Darwin y Burmeister; 27 obras de arte, entre esculturas y monumentos; y muchas obras decorativas -fuentes, mástiles, ruinas bizantinas. El lugar cuenta con 42 edificios históricos, declarados Monumentos Históricos Nacionales, que reflejaban la arquitectura clásica de cada uno de los países de origen de las especies que los habitaban.