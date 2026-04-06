Caputo ninguneó el endeudamiento familiar récord: "En el mundo la gente vive con deudas"

El ministro de Economía, Luis Caputo, ninguneó este domingo el endeudamiento familiar con niveles de morosidad récord y, al contrario, celebró que funcionarios, entre ellos algunos a su cargo, hayan tomado créditos hipotecarios en el Banco Nación. Además, admitió que la inflación será más alta como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

"Hay un consumo diferente. Hoy la gente se pueda dar el lujo porque hay crédito", festejó Caputo al asegurar que no hay una baja general del consumo, y puso como ejemplo el caso de las ventas de autos y motos. En ese marco, defendió el endeudamiento familiar en el país al agregar que "en la mayoría de los países la gente vive con deuda. Lo que pasa es que en la sombra no es un problema tener deuda".

"A los que les tiene que preocupar eso es a los bancos si tienen el problema. Yo no me voy a mter en los departamientos de crédito de cada banco a ver si otorgaron bien el crédito A o B", expresó Caputo en diálogo con Luis Majul en La Nación Más. Aun así, el ministro no se refirió al nivel récord de morosidad en los préstamos familiares, que pasó del 2,7% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026, según datos del Banco Central.

Caputo defendió los créditos hipotecarios de los funcionarios

Al contrario, Caputo defendió que funcionarios públicos hayan sacado créditos hipotecarios en el Banco Nación. "Fueron inducidos por mí. Yo le digo a todos los funcionarios que vayan a tomar créditos hipotecarios" porque "le conviene al país", aseguró.

En ese sentido, afirmó que "no hay nada de ilegal ni menos de inmoral" en los préstamos otorgados por el BNA a algunos funcionarios del Ministerio de Economía, como el secretario de Finanzas, Federico Furiase, o el asesor y director del BICE Felipe Núñez.

"Encuentro realmente patético que algunos colegas tuyos pongan esto como un tema en el que se estuviera cometiendo un delito", agregó el ministro de Economía en referencia al periodismo.

En ese marco, al ser consultado sobre si los créditos otorgados a estos funcionarios tenían condiciones más ventajosas, el ministro respondió que "por supuesto que no". "El Banco Nación dio más de 27.000 créditos. (Los otorgados a funcionarios) No es ni el 0,2%", dijo, y añadió que "es legal y moral que lo puedan hacer".

Qué dijo Caputo sobre la inflación de marzo

Por otra parte, en el marco de la guerra en Medio Oriente, Caputo reconoció que "la inflación de marzo venga, probablemente, un poco más alta, por el impacto de la suba del petróleo y de la educación". "Pero es algo coyuntural", se excusó.

"Por supuesto que lo reconozco", añadió al ser consultado sobre si el Gobierno aun "no terminó de domar la inflación". Y afirmó que eso se debe a que "cayó brutalmente la demanda de pesos porque la gente se asustó con la campaña en contra" en los meses previos a las elecciones de octubre.

"La gente se dolarizó y eso hizo efecto en todo. La inflación volvió un escalón más arriba", añadió, y admitió que "hay que reconstruir la confianza y eso lleva tiempo", mientras aceptó que "pagamos las consecuencias de eso y del shock externo" de la guerra.

Aun así, evitó dar una fecha estimativa en la cual la inflación podría volver a bajar y comenzar con un cero adelante, algo que Milei había previsto para agosto. "Hacemos lo que hay que hacer para que la inflación baje. Si tenés ortodoxia fiscal y monetaria, más temprano que tarde la inflación va a converger a la internacional", se limitó a decir.

Caputo también negó que el dólar esté atrasado, y afirmó que los economistas que consideran eso lo hacen "por ignorancia, celos o porque les ponen plata".

Además, aseguró que "no hay una apertura indiscriminada" de las importaciones, y puso de ejemplo el caso de Lumilagro. "Lumilagro se puso a competir" tras la apertura a termos llegados del exterior "y hoy vende un producto más barato, con récord de ventas y exporta", destacó, y lo contrastó con el caso de Fate, que, aseguró, terminó cerrando por querer "cazar en el zoológico".

Por último, defendió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras los escándalos de las últimas semanas. "Opino bárbaro de Adorni", señaló, aunque consideró que "él se tiene que defender en la justicia" y no en los medios.