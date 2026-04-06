Avanza el ajuste en Anses: el Gobierno extendió el plan de retiros voluntarios del área clave  

Avanza el ajuste en Anses: el Gobierno extendió el plan de retiros voluntarios del área

El gobierno de Javier Milei profundiza su estrategia de recorte en el Estado y decidió extender el plan de retiro voluntario en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Los datos oficiales muestran que la reducción de la planta estatal ya tuvo impacto: en diciembre de 2025 el sector público nacional cerró con 280.120 trabajadores, un 7,2% menos que el año anterior.

En este marco, la medida se oficializó a través de la resolución 81/2026 publicada en el Boletín Oficial, que fija como nueva fecha límite el 24 de abril a las 23:59 horas. De esta manera, el organismo previsional amplía el plazo de adhesión al Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), destinado a empleados con al menos dos años de antigüedad.

Cabe recordar que el RVR fue aprobado por la Resolución N° RESOL-2026-68-ANSES-ANSES y se enmarca en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 305/98 “E” y la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. En este sentido, el programa habilita la desvinculación voluntaria de los agentes bajo condiciones previamente estipuladas, incluyendo la prohibición de reincorporación al sector público nacional por cinco años.

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Asimismo, el texto normativo establece que quienes se acojan al beneficio deberán declarar no tener reclamos laborales pendientes y renunciar a cargos sindicales en caso de ocuparlos. En cuanto a la compensación económica, se prevé una gratificación extraordinaria equivalente al 90% por cada año de antigüedad, con un tope de 24 haberes brutos.

El pago se realizará en una única cuota de hasta $80.000.000, mientras que los montos superiores se abonarán en dos cuotas mensuales consecutivas. Este esquema busca incentivar la salida de personal en un organismo clave para la gestión previsional, en línea con la política de ajuste que impulsa el Ejecutivo.

Ajustes en el Estado

Los datos oficiales muestran que la reducción de la planta estatal ya tuvo impacto: en diciembre de 2025 el sector público nacional cerró con 280.120 trabajadores, un 7,2% menos que el año anterior.

Dentro de ese universo, la Administración Pública Nacional concentró 190.936 empleados, con una caída interanual del 7,1%. Por su parte, las empresas y sociedades del Estado registraron 89.184 trabajadores, lo que implicó una baja del 7,4% respecto de diciembre de 2024.

La mayor contracción se verificó en la administración centralizada, que retrocedió 10,5% interanual y cerró con 38.940 agentes. En tanto, la administración descentralizada sumó 116.222 empleados (-6,4%), la desconcentrada 21.733 (-6%) y otros entes 14.041 (-4,4%).