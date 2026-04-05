Mundial 2026: el rival de la Selección Argentina que escaló posiciones en el ranking FIFA

La "Albiceleste" cayó dos puestos en el Ranking FIFA.

La Selección Argentina firmó dos victorias en los amistosos previos al Mundial 2026, en los que Lionel Scaloni puso a prueba a sus jugadores en La Bombonera para terminar de perfilar la lista definitiva para la defensa del título. El primer encuentro fue un 2-1 poco convincente contra Mauritania, pero el segundo fue un contundente 5-0 frente a Zambia que volvió a mostrar el típico juego característico de los dirigidos por Scaloni.

A pesar de sus resultados, el conjunto albiceleste cayó al tercer lugar del Ranking FIFA, que ahora es liderado por Francia después de sus triunfos sobre Brasil y Colombia y de que España empatara sin goles ante Egipto. Pero mientras que Argentina caía un puesto en la clasificación mundial, uno de sus rivales del Grupo J escaló una posición después de haber sumado dos puntos con el doble empate que tuvo en sus amistosos.

Se trata de la Selección de Jordania, que igualó con Costa Rica y Nigeria, ambos con un 2-2 en el marcador, y escaló al puesto 63º del ranking, todavía lejos de su mejor posición, que fue el 37º lugar en 2004. El equipo asiático será el último rival de la “Scaloneta” en la fase de grupos, con el partido programado para el 27 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, a la vez de que se trata del rival más débil, al menos en los números.

Y es que Austria, que tendrá su debut con la “Albiceleste” en Kansas City el 16 de junio, se mantuvo en el 24º puesto de la clasificación después de vencer a Ghana por 5-1 y a Corea del Sur por 1-0. Por su parte, Argelia tan solo está cuatro posiciones por debajo de los austriacos en el 28º lugar y viene de golear a Guatemala por 7-0 y de rescatar un empate sin goles con la Uruguay de Marcelo Bielsa.

Cabe mencionar que la última vez que Argentina estuvo en el tercer lugar del Ranking FIFA antes de un Mundial fue tras la actualización de octubre del 2022, a unos meses del inicio de la Copa del Mundo de Qatar. De ahí que, en las redes sociales, la nueva posición de los campeones del mundo hayan generado ilusión de cara a la cita máxima, que comenzará el próximo 11 de junio.

Jordania fue segunda en su grupo de las Eliminatorias.

Los puestos de los clasificados al Mundial en el Ranking FIFA