Dep. Riestra vs Palestino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo F de la Copa Sudamericana

Dep. Riestra recibirá a Palestino, en el marco de la fecha 1 del grupo F de la Copa Sudamericana, el próximo miércoles 8 de abril a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el Nuevo Gasómetro.

Guillermo Guerrero Alcívar será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

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Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo F - Fecha 2: vs Grêmio: 14 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 3: vs MC Torque: 29 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 4: vs Grêmio: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 5: vs MC Torque: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 6: vs Palestino: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Palestino en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo F - Fecha 2: vs MC Torque: 14 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 3: vs Grêmio: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 4: vs MC Torque: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 5: vs Grêmio: 20 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 6: vs Dep. Riestra: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Dep. Riestra y Palestino, según país