MC Torque vs Grêmio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo F de la Copa Sudamericana

El próximo miércoles 8 de abril, a partir de las 21:30 (hora Argentina), Grêmio visita a MC Torque en el estadio Centenario, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo F de la Copa Sudamericana.
Últimos resultados de MC Torque en partidos de la Copa Sudamericana
MC Torque ganó su último duelo ante Defensor Sporting por 1 a 0.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El encargado de impartir justicia en el partido será Augusto Aragón Bautista.
Fechas y rivales de MC Torque en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo F - Fecha 2: vs Palestino: 14 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 3: vs Dep. Riestra: 29 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 4: vs Palestino: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 5: vs Dep. Riestra: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 6: vs Grêmio: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Grêmio en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo F - Fecha 2: vs Dep. Riestra: 14 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 3: vs Palestino: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 4: vs Dep. Riestra: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 5: vs Palestino: 20 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 6: vs MC Torque: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario MC Torque y Grêmio, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas